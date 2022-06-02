Dar Gelirli Vatandaşların Dikkatine! Hesabınıza Anında O Para Yatacak!

Bir hanede çalışan bir kişinin askere gitmesinden sonra hanenin diğer fertleri, ekonomik açıdan problem yaşıyor. Hükümet bu problemi el attı ve çocuğu askere giden ailelere nakdi destek yardımında bulunmaya karar verdi. Detaylar ve çok daha fazlası haberimizde...

Muhtaç Asker Ailesi Desteği Ne Demek?

Adından da anlaşılacağı gibi askere giden kişinin ailesinin muhtaç olması durumunda devletin kendisine vermiş olduğu destek demektir. 18 yaşını tamamlamış her erkek vatandaş açısından zorunlu olan askerlik hizmetinin yerine getirilmesi ile beraber diğer problemler (parasal) oluşuyordu.

Anne, baba, eş ve çocukların, çalışan fertlerinden birinden 6 yahut 12 ay süresince uzak kalmaları durumunda ailelerin ekonomik bir şekilde sıkıntıya düşmelerine sebep oluyor. İşte bu açıdan bakıldığında 12 veya 6 ay askerlik yapan er yahut erbaşların ihtiyaç sahibi ailelerine destek ödemesi yapılmaktadır. Her iki ayda bir hak sahiplerinin hesaplarını yatırılan bu destekten 12 ay askerlik yapanlar 12 ay boyunca 6 ay askerlik yapanlar ise 3 ay boyunca faydalanabiliyor.

2022 Muhtaç Asker Ailesi Destek Ödemeleri Ne Kadar?

550 TL olacak şekilde ödenmekte olan bu destek diğer taraftan 150 TL çocuk desteğini de barındırıyor. Ailenin kişi başına düşen gelirinin net asgari ücret tutarının 1/3’ü olması durumunda bütün asker aileleri bu destek ödemesinden faydalanıyor.

Muhtaç Asker Ailesi Destek Başvurusu Nasıl Yapılır?

Çocuğu askere giden aileden herhangi birinin çocuğunun askerlik belgesinin fotokopisi ya da noter tasdikli belgesini Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına ibraz etmesi neticesinde hesaplarına (PTT yahut bankaları) destek ödemesi yatırılır.

E-devlet Platformu aracılığıyla işlemlerin gerçekleştirilmesi açısından TC kimlik numarası ve PTT'den 2 TL karşılığında alınan e-devlet şifresinin kullanılmasıyla e-devlet platformuna erişim sağladıktan sonra arama motoruna Milli Savunma Bakanlığı yazıldıktan sonra ilgili alan doldurulur ve böylece başvuru işlemleri yapılır.