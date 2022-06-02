İklim Değiştikçe Körfez'de Fırtınalar Yoğunlaşıyor

Son haftalarda, Körfez'deki birçok kişi, alt bölgeyi hırpalayan kum ve toz fırtınaları (SDS'ler) sağanağı ile kıyamet turuncu gökyüzüne bakıyor.

Daha fazla barajın inşası, yıllarca süren savaşlar, suyun yanlış yönetimi, aşırı kuruluk, çölleşme ve diğer faktörlerin hepsi bu kabus gibi fenomene katkıda bulunuyor.

Giderek daha fazla iklim stresi çeken bir gezegende, toz kuşağında bulunan bu çoğunlukla çöl ülkelerindeki fırtınalar yoğunlaşmaya hazırlanıyor. Bu şiddetlenen ekolojik krizlerle birlikte gelen şey, Körfez'deki insan sağlığına, ekonomilere ve güvenliğe yönelik giderek daha korkunç tehditlerdir.

Bu bölgelerarası meseleler aynı zamanda genişletilmiş Ortadoğu'da gelecekteki devletlerarası çatışmaların itici gücü olma potansiyeline de sahiptir.

Geçen ay İran, Irak ve bazı Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerindeki limanların, havaalanlarının ve okulların geçici olarak kapatılması, son SDS'lerin bu ülkelerin halkları için ticaret, seyahat ve günlük yaşam üzerinde ne kadar büyük bir zarar gördüğünün altını çizdi.

Kuveyt Uluslararası Havalimanı geçen ay tüm uçuşları iki kez askıya aldı. 16 Mayıs'ta, Kuveyt'in üç limanındaki (Doha, Shuaiiba ve Shuaikh) deniz operasyonları iklim koşulları nedeniyle askıya alındı. Kum ve toz fırtınaları Riyad'ı ve Suudi Arabistan'ın diğer bölgelerini vurdu ve Mayıs ayında krallıkta en az 1.200 kişinin solunum güçlüğü çekerek hastaneye kaldırılmasına neden oldu.

Dubai'nin Burç Halife'si, dünyanın en yüksek binasında büyük bir toz tabakasının kaybolmasının ardından görünmüyordu.

Tahran'da yetkililer okulları ve devlet dairelerini kapatırken, İran'ın batısında düzinelerce uçuş gecikmesi veya iptali yaşandı. İran'ın en çok etkilenen bölgesi Huzistan'da solunum güçlüğü çeken en az 800 kişi tedavi görmek zorunda kaldı.

Belki de Irak, kum ve toz fırtınalarına karşı en savunmasız ülke olmuştur. Mart ayından bu yana, Irak'ı kabaca her hafta vuran, binlerce Iraklıyı hastanelere gönderen ve hükümeti sakinleri ve hükümet çalışanlarını evde kalmaya teşvik etmek için ulusal bayram ilan eden bir fırtına yaşandı. Irak Sağlık Bakanlığı, ülkenin bazı bölgelerindeki tesislerde, oksijen bidonları stoklamaya bile başvurdu.

Körfez'deki bu ekolojik olarak felaket koşulları, iklim değişikliğinin ve diğer ilgili faktörlerin Orta Doğu için oluşturduğu tehlikelerin yalnızca en son işaretidir.