Dar Gelirli Olan Evi Bulunmayan Ailelere Devletten Kira Yardımı!

Dar gelirli olan, ev sahibi olmayan aileler için yardım kampanyası başlatıldı. Dar gelirli ailelere devletten kira yardımı yapılacağı duyurusu vatandaşlar için umut ışığı oldu. Yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı dar gelirli vatandaşlara yüksek tutarlarda devlet desteği ihtiyacı doğdu.

Kira Yardımını Kimler Yararlanabilecek?



Kira yardımından faydalanacak vatandaşlar için kriterler belirlendi. Kriterleri sağlayan ailelere destek verilecek. Yapılan güncelleme sonucunda kira yardımından faydalanacak vatandaş şu şekilde belirlendi. Evlerinin bulunduğu konumda konut kentsel dönüşüm ile yıkılmış olan ailelere öncelik tanınacak.

Kira Yardımı Başvuru Şartları

Ana grupta belirlenmiş olan kriterleri sağlayan vatandaşlar destekten faydalanabilecek. Ön plana çıkan şartları karşılamayan vatandaşlar ise destekten faydalanamayacak. Belirleniş olan şartlar şöyledir;

Devletten farklı amaçlar ile yardım almıyor olmak Başvuru yapan ailelerin sigortasının bulunmaması Başvuru yapan vatandaşın sigortalı olarak her hangi bir işte çalışmıyor olması Elde ettiği veya haneye giren gelirin yoksulluk sınırı altında bulunması Başvuruda bulunan ailelerin üzerinde kayıt taşınmaz mal kaydının olmaması

Bu şartları sağlayan aileler resmi başvuru yaparak destekten faydalanabilir. Yapılan inceleme sonucu olumlu sonuç halinde aileye dönüş yapılır.

Dar Gelirli Aileler İçin Diğer Fırsatlar

Dar gelirli ailelerin başvurabileceği birçok destek paketi bulunmaktadır. Bunların başında gıda, fatura ve erzak gibi yardımlar başta geliyor. Bu desteler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm herkese sağlanıyor. Ayrıca kamu bankaları tarafından verilen ihtiyaç kredisine de başvuru yapılabilir.

İşsizlik ve ekonomik sorunlar nedeni ile geçim sıkıntısı yaşayan aileler kira yardımında da faydalanabilir. Devlet her konuda yardım elini vatandaşlara uzatıyor. Telefon üzerinden birçok sağlık ve yardım kurumu ile iletişime geçilerek destek alınabilir.

E-Devlet Üzerinden Başvuru

Kira desteğinden faydalanmak isteyen dar gelirli aileler e devlet üzerinden kira desteği için talepte bulunabilir. Uygulama üzerinden TC vatandaşlık numarası ve e devlet şifresi ile giriş yapılır. Hak sahibi ailelere kira yardımı yapılması yazılarak çıkan ekranda başvuru işlemleri yapılır. Bunun yanı sıra Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Müdürlükler ve Kaymakamlıklar bünyesinde de başvuru yapılabilir.