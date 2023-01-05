Son dakika... Emeklilik Sistemiyle İlgili Flaş Açıklama! Hesaplara Kaç Lira Yatacak?

Gerek devlet tarafından gerekse uzmanlar tarafından tek tek açıklandı. Emeklik sistemi ile milyonları ilgilendiren açıklamalar geldi. Emeklilik sisteminde değişikler devam ediyor. Yeni sistem ile ilgili detaylar belli oldu. Vatandaşların hesaplarına ödeme yapılacak. Herkesin birikim yapması için fırsat doğdu. Bunun yanı sıra çocuklar da emeklilik sisteminden faydalanabilecek.

Bireysel Emeklilik Sistemi ile ilgili değişikler basına yansıtıldı. Emeklik yaşında yeni düzenlemeler yapıldı. Detaylar vatandaşlara duyuruldu. Milyonlarca kişi erken emekli olma konusunda gelişmeleri yakından takip ediyordu. Emekliler ve gençler için açıklanan BES sistemine ait düzenlemeler geldi. Detaylar uzmanlar tarafından açıklandı.

Yeni Düzenleme İle Emeklilik Yaşında Değişiklik

Yeni emeklilik düzenlemesi ile 18 yaş altı tüm kişiler için BES mümkün oluyor. Yeni düzenleme ile BES’e katılan çocuklar erken emekli olabilecek mi? Devlet katsının arttırıldığı bu sistemde vatandaşları ilgilendiren yeni fırsatlar ön plana çıktı.

Birçok ebeveyn çocuklarını sisteme geçiriyor. Kendi adlarına yaptırdıkları sistem lehtar görevini üstelenen çocuklarını ön plana çıkarıyor. Bu konuda uzmanlardan uyarı var. Sözleşmede ismi yazılan kişinin mutlaka 18 yaşını tamamlaması gerekir. Bu durum yasa ile değiştirildi.

Devlet Katkısı Artırıldı

Bireysel Emeklilik Sistemindeki devlet katkısında artış yapıldı. Erken yaşta birikim yapmak isteyen çocuklar ilerleyen zamanlarda devletten katkı alabilecek. Şu an için yapılan destekler belli bir süre sonra devlet desteği ile büyük tutarlara ulaşıyor.

Devlet katkısı uzmanlara göre hem gençler için hem de aileler için katılımı arttırıyor. Hatta birçok aile hem kendi için hem de çocukları için ayrı ayrı Bireysel Emeklilik Sistemi açıyor. Aylık olarak devlet katkısı alınan sistem aileler için önem arz ediyor.

Emeklilikte Yaş Sınırı

Birçok genç ve ailesinin aklında olan en büyük sorun emeklilikte ortaya çıkacak yaş sorunu. Şu an sisteme giren gençler belli bir yaşa geldiklerinde emekli olabilecek. Belirlenmiş olan 56 yaş uzmanlar için uzun bir süre olarak görülüyor.

Şayet aile çocukları için 18 yaş altında iken sistemde para biriktirmesi halinde bu tutar belli bir durumlarda çekilebilecek. Evlilik, araç alımı, eğitim gibi nedenlerden dolayı çocukların sistemden para çekme hakkı bulunuyor.