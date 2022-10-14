Damla Colbay’ın Yalnız Kurttan Sıfırıncı Güne Yolculuğu

Televizyon ekranlarında verilen ve ATV kanalında yeni sezona büyük bir hazırlık içerisinde bulunan Yalnız Kurt isimli dizide başrol oyuncularından biri olan bir ünlü yıldız büyük bir değişiklik yaptı. Damla Colbay’ın canlandırmış olduğu Yalnız Kurt’taki Sare karakteri ilk sezon da yayınlandığı zamanlarda büyük bir adım atarak ön plana çıkmayı başarmıştı.

Ünlü oyuncu bu başarılı performansı çok büyük bir ilgi görerek büyük bir izleyici kitlesini de kendine çekmeyi başarmıştı. Bir diğer oynadığı dizi ise Hekimoğlu olmuştu. Yine bu dizide de damlacı albay olarak başrolde yer almıştı. Sonrasında ise Yalnız Kurt dizisinde Sare karakterine can vererek kariyerine farklı bir noktaya da ulaştırdı.

Damla Colbay Yalnız Kurttan Ayrıldı

Yalnız Kurt da Sare karakterini oynayan Damla Colbay bu dizinin ilk sezonunun tamamlanmasının hemen ardından diziye devam etmeyeceğini paylaştı. Yalnız Kurt’taki hayranları ise Damla Colbay’ın bu kararına çok üzüldü. Yeni sezon dizileri çekilirken ünlü oyuncunun ne yapılacağı ise merak konusuydu. Yakın zamanda ise TV8 ekranlarında çekilecek olan sıfırıncı gün isimli dizide yine başrol oynayacağını duyurdu. Buna göre yine Damla Colbay dizide etkili bir kadın karakterini oynayarak izleyenlerin beğenisine sunulacak.

Ünlü oyuncunun oynamış olduğu ve yakın zamanda ayrıldığı yalnız kurt isimli dizinin içeriği aksiyon doluydu. Yine sıfırıncı gün dizisinde aksiyon dolu canlandırmaların yaşanacağı sahneler olacak. Tv8’in ekranlarında olacak olan Sıfırıncı Gün dizisi dünya çapında yer bulan suç dizileri arasında yer alacağa benziyor. Acun Ilıcalı’nın sahibi olmuş olduğu TV8 televizyon ekranında yayınlanan diziler ise bilindiği üzere çok fazla izleniyor. Acun Ilıcalı uluslararası programlar yaparak Türk televizyon tarihinde bir ilke imza atmış oluyor.