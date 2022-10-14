Erkan Petekkaya’dan Yine Muhteşem Bir Başrol Televizyon Ekranlarında

Televizyon ekranlarında yayımlanan bomba gibi bir dizi daha izlenme rekoru kırıyor. O Kız dizisi gündemden düşmeyen konuları ve ünlü başrol oyuncuları ile reyting oranlarını altüst etmeyi başardı. Başrol oyuncularından biri olan Erkan Petekkaya izleyenleri yine oynadığı diziye sürüklemeyi başardı. Kanal D ekranlarında ve her hafta Çarşamba akşamları izleyenlerle buluşan O Kız dizisi Erkan Petekkaya ve aynı zamanda Sezin Akbaşoğulları’nın üstün performansıyla oyunculuklarını izleyenlere sunuyor.

Dizide yer alan başka ünlü ve başarılı oyuncularda bulunuyor. Bunların başında gelen bu iki usta oyuncu haricinde Dilin Döver ve Cengiz Orhonlu gibi usta oyunculuklarıyla göz dolduran ünlülerde tüm yeteneğini sergiliyor. Sırma Yanık’ın özgün bir hikâyesinden esinlenilen O Kız dizisi Erkan Petekkaya’nın 45 yaşında olmasına rağmen 5 yaşındaki bir çocuk zekâsına sahip bir karakteri canlandırması bütün ilgiyi üstüne çekmesine yetiyor.

Kadir Karakteri İle Birçok Övgü Almaya Devam Ediyor

Kanal D ekranlarında her hafta Çarşamba günleri izleyenlerle buluşan O Kız dizisindeki ünlü oyuncu Erkan Petekkaya’nın canlandırmış olduğu Kadir karakteri hayranlarını ekrana kilitliyor. 45 yaşında olmasına rağmen 5 yaşındaki bir çocuğun hareketlerini canlandırması izleyenler ve hayranları tarafından takdirle karşılanıyor. Başarılı oyuncu O Kız dizisinden almış olduğu yorumlara bakarak zor bir rolün üstesinden başarı ile geldiği anlaşılıyor.

Kadir karakteri ile rolüne üstün bir başarı ile sarılan ünlü oyuncu hayranlarından öge almaya da devam ediyor. O Kız dizisinin yeni bölümü daha yayınlanmadan merak konusu oldu. Sosyal medya hesaplarından takip eden izleyicileri ise son derece övgü dolu yorumlar yağdırdı. O kız dizisinin yeni bölümü ise izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.