Daha Önce Kredi Almayanlara Müjde! Vakıfbank’tan Nakit Ödeme...

Kamu Bankası hizmet sunan Vakıfbank, kredi kullanmayanlara müjde verdi. Kredi alamayanlar için internet sitesi üzerinden açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, daha önce kredi onayı alamayan vatandaşlar, banka üzerinden 20 bin lira tutarında nakit ödeme alabilecek. Banka tarafından başlatılan kampanyada detaylar ve daha fazla bilgiler için haberimizi okuyabilirsiniz…

Banka tarafından verilen ihtiyaç kredisi için katılım sağlamak isteyen vatandaşlar, daha önce bankadan kredi onayı almamış iseler yada kredi konusunda problem yaşayanlar kredi notları düşük olsa bile kredi desteği alabilecek.

Bankalar kendi aralarında kredi konusunda ciddi anlamada kampanya düzenleyerek rekabet halinde bulunuyor. Kamu bankası hizmeti sunan Vakıfbank 20 bin lira tutarındaki kredide faiz oranlarını düşük tutuyor. Düşük oranlar üzerinden kredi imkânı sunuyor.

Vakıfbank Tarafından Verilen İhtiyaç Kredisinin Detayları

Vakıfbank tarafından verilecek olan ihtiyaç kredisinden faydalanmak isteyen vatandaşlara düşük faiz oranları uygulanacak. Kredi kullanmak isteyen vatandaşlar banka üzerinden başvuru yapabilirler. Başvuruda bulunacak olan kişiler her hangi bir işyerinde çalışıyor ise 6 aylık sigorta primlerinin ödenmesi yeterli sayılıyor. Kredi notu düşük olsa bile 20 bin liralık ihtiyaç kredisinden faydalanabilecek. Nakit ihtiyacı bulunan kişilere banka tarafından kısa sürede kredi imkânı sunuluyor. Onaylanan kredi tutarı hemen hesaplara yatırılıyor.

Vakıfbank tarafından müşterilere sunulan ihtiyaç kredisine başvuruda bulunmak isteyen kişiler, bankanın resmi internet sitesini ziyaret ederek kredi başvuru formunu doldurmaları gerekir. Eksiksiz olarak doldurulan form sonucu 20 bin liralık kredi için en yakın banka şubesine gidilerek kredi kullanılabilir. Bunun yanı sıra ayrıca banka şubelerine müracaat yapılarak da başvuru yapılabilir. Daha önce her hangi bir bankadan kredi kullanmayan vatandaşlar düzenlenen kampanya ile başvuru imkânına kavuşmuş oluyor.

Vakıfbank ihtiyaç kredisine katılım sağlamak isteyen vatandaşlar, başvuru işlemlerini gerçekleştirerek bu imkândan faydalanabilir. Başvuruda bulunacak olan kişi şayet emekli ise, emekli maaşını banka üzerinden almaları karşılığında kredi kullanabilecek. Farklı bankalardan maaş alan emekli vatandaşlar emekli maaşlarını bu bankaya taşımaları halinde başvurularını yapabilecek. Bu şartı yerine getirin vatandaşlar başvurularını farklı yöntemler kullanarak yapmaları halinde 20 bin liralık kredi imkânından faydalanabilir.