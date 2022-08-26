Emeklilere Başvuru Yapmaları Halinde Ödenecek! 4 300 TL Tutarında Ödeme…

Emekliklere başvuru yapmaları halinde ödeme yapılacak. Emekli olan vatandaşların başvuru yapmaları halinde ödemeden faydalanabilecek. Emekli olan kişiler emekli maaşlarını kamu bankalarından birine taşımaları halinde toplam olarak 4 300 TL tutarında ödeme yapılacak. Kamu hizmeti sunan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank emekli vatandaşlara sevindirici haber verdi. Bankalar tarafından belirlenen şartlar dâhilinde hızlı bir şekilde ödeme yapılacak.

Ödemelerden faydalanabilmek için banka üzerinden kredili mevduat hesabı açılması gerekir. Başvuru yapılması halinde 4 300 TL tutarlı krediye hak kazanabilecekler. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar açmış oldukları hesaplarına tutar aktarılarak istedikleri zaman kullanabilecekler. Ödeme almaya hak kazanmış olan kişiler, geri ödemelerini 12 ay vadeli şekilde ödeyebilecek.

Kamu Bankaları Tarafından Verilen Kredilere Başvuru

Kamu bankaları tarafından uygulamaya koyulan kredi kampanyasına katılım sağlamak isteyenlere 4 300 TL tutarında ödeme yapılacak. Ödemeye hak kazanmak için başvurunun yapılmış olması gerekiyor. Başvurulur mobil uygulama üzerinden yapılabilir. Mobil uygulamanın kullanılması halinde, üç kamu bankasından her hangi birinin üzerinden kredili mevduat hesabının açılmış olması gerekir. Hesap açılması durumunda mobil uygulama üzerinden başvuru yapılabilecek. Bunun yanı sıra başvuru yapmak için emekli maaşını aldığı bankanın resmi internet sitesi üzerinden de başvuru yapma imkânına sahiptirler.

İnternet üzerinden işlem yapmak istemeyenler, bankanın müşteri hizmetlerini aramaları halinde iletişime geçerek banka üzerinde kayıt cep telefonu ile arama yaparak onay alabilirler. Onay alınması halinde 4 300 TL tutar hesaba aktarılır.

Kamu banka hizmetleri sunan bankalar üzerinden katılım sağlamak için başvuru yapılması halinde, onay alınarak kredi kullanılabilir. Kampanyada vade 36 ay olarak belirlenmiş olup toplam tutarda 50 bin lira olan krediye gelir belgesine gerek duyulmadan kullanılabilecek. Emekli vatandaşlar emekli maaşlarını kamu bankalarından birinden almaları durumunda, farklı bankalardan maaş alınıyor ise e devlet üzerinden maaş taşıması yapılarak başvuruda bulunabilir. Kredinin yanı sıra 750 liralık emekli promosyonu da emekli vatandaşlara sunuluyor. Farklı bankalardan alınmış olan borçlar için de borç kapatma kredisi imkânı da vatandaşlara sunuluyor.