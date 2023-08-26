Emekli, asgari ücretli, özel sektör çalışanı fark etmeksizin Vakıfbank’lı olan her müşteri 31 Ağustos tarihine kadar başvuru yaptığında 8 Eylül tarihinde 100 TL para iadesinden yararlanacak. Bankaların belirli dönemlerde sunmuş olduğu teklifler bütçeyi destekliyor. Cepleri ferahlatan, aylık masrafları azaltmayı sağlayan teklifleri ile tüm yıl banka müşterisine özel fırsatlar sunan Vakıfbank, bu kez Eylül ayına özel 100 TL nakit iade kampanyasını paylaştı.

VAKIFBANK İLE 100 TL NAKİT İADE NASIL KAZANILIR?

18 yaş ve üzeri başvuruya açılan 100 TL nakit iade kampanyasından nasıl yararlanılır? sorusu bankanın resmi internet sitesi üzerinden paylaştığı bilgi ile netliğe kavuştu. VakıfBank Bankomat kart sahipleri 31 Ağustos tarihine kadar gıda sektöründe yaptığı her 500 TL ve üzeri harcamaya 20 TL, toplamda 100 TL Bankomat Para kazanacak.

VakıfBank'ın banka müşterisine özel sunduğu bu kampanya gıda harcamasının ucuza getirecek. Farklı günlerde ve tek seferde yapılacak gıda market harcaması ile bütçeyi destekleyen bu tekliften yararlanmak isteyenlerin kampanyaya katılması gerekiyor.

VAKIFBANK 100 TL BANKOMAT PARA KAZANDIRAN KAMPANYA BAŞVURUSU

Vakıfbank harcadıkça kazan kampanyalarına eklenen 100 TL Bankomat Para kazandıran kampanyasına Cepte Kazan uygulaması üzerinden katılım sağlanabilir. İsteyenler pratik ve kısa yolla sms ile başvuruda bulunabilir. Cep telefonunun mesaj kısmına PARA yazıp bir boşluk bırakarak kartın son 6 hanesini yazarak 5724'e sms olarak gönderenler kampanyaya katılabiliyor. Kampanyaya katıldıktan sonra VakıfBank'ın talep ettiği alışveriş tutarını harcayanlar 8 Eylül tarihinde 100 TL Bankomat Para kazanıyor.