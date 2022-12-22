Cumhurbaşkanlığından Duyuru! Bankalar Harekete Geçti, Maaşın 10 Katına Kadar Kredi Verilecek: Emekli ve Çalışana Nakit

Cumhurbaşkanı tarafından duyuruldu! Duyuru ile birlikte tüm bankalar harekete geçti. Çalışana ve emekli olana şartsız maaşın on katı kadar kredi verilecek. Emekli vatandaşlar pandemi döneminde ekonomik yönden oldukça zor günler yaşadı. Bu sıkıntılı dönemlerde nakit ihtiyacını bankalardan karşılayan vatandaşlar bu günde aynı sıkıntılarını bankalar aracılığı ile gidermek istiyor. Gerek ihtiyaçların karşılanması gerekse çocuklarının ihtiyaçları için kredi kullanmak isteyen emekliler bankaların kredi kampanyalarına katılım sağlıyor.

Akbank’tan Emekliye Maaşının 10 Katına Kadar Kredi

Akbank emekli müşterilerine kredi notu uygun olması durumundan maaşlarının 10 katına kadar ihtiyaç kredisi veriyor. Kimlik ile başvuru yapıldığında anından onay alabilirsiniz. Alınabilecek kredi tutarı maaş tutarına göre değişiyor. İlk taksit ödemesinde 3 ay erteleme fırsatı da mevcut.

Eğer emekli maaşınız banka üzerinde değil ise, emekli maaşınızı banka üzerine taşımanız halinde maaşınızın 30 katına kadar kredi alabilirsiniz. En yüksek limit 100 bin liraya kadar çıkıyor.

Vakıfbank Maaşın 10 Katına Kadar Emekliye Kredi

Vakıfbank tarafından maaşın 10 katı kadar emekli kredisi kullanabilirsiniz. Şayet maaşınız bu banka üzerinde değil ise en yakın banka şubesine giderek kimlik ile hemen kredi başvurusu yapabilirsiniz. Emekli maaşınızın banka üzerinde olması durumunda maaşın 22 katı kadar kredi alabilirsiniz. Kamu bankası olarak hizmet veren banka uygun faiz oranları ile kredi imkânı sağlıyor. Banka müşterisi olan kişiler internet bankacılığı üzerinden online başvuru yapabilir.

Denizbank’tan Emekli Maaşının 10 Katına Kadar Kredi

Emekli olan kişiler Denizbank üzerinden başvuru yaptıklarında emekli maaşının 10 katı kadar kredi kullanabilir. En yakın banka şubesine giderek kimlik ile başvuru yapılabilir. Emekli vatandaşlar emekli kredi için başvuru yaptıklarında maaş müşterisi olmaları durumunda maaşlarının 10 katı kadar kredi alabilecek. Farklı bankadan maaş alan kişiler maaşlarını banka üzerine taşımaları halinde 75 bin liraya kadar kredi kullanarak borçlarını kapatabilir. En yakın Denizbank şubesine giderek müşteri temsilcisi ile birlikte başvuruda bulunabilirsiniz.