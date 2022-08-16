Kamu Bankalarından 6 Ay Ödemesiz Kampanya! Kamu Bankaları Sonbahar Öncesi Güncel Faiz Oranları...

Önceki yıllarda Pandemi döneminde vatandaşa destek olan kamu bankaları sonbahar öncesi tekrar vatandaşlara düşük faizli kredi imkânı sunacak. Korona virüs salgınından etkilenen vatandaşlar maddi anlamda sorunlar yaşarken, kamu bankaları destek amaçlı birleşerek düşük faizli maddi imkân sunmuştu.

Temel ihtiyaç kredilerin yanında ayrıcı uygun faiz oranları ile taşıt ve konut kredileri de vatandaşlar sunuldu. Bu kredilerde faiz oranları 0,64 oranından belirlenmişti. Bunun yanı sıra yine bazı vatandaşlara ödemesiz dönem fırsatları sunulmuştu. Sonbahar öncesi kamu bankalarından faiz indirimli yeni kampanyalar yapılması gündemde.

10 Bin Lira Kredi Fırsatında 6 Ay Ödeme Bulunmuyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ülkemizde de etkisini oldukça sert bir biçimde göstermişti. Bu dönemde yaşanın olumsuzlar alınan tedbirler ile vatandaşın mağduriyeti giderilmiş oldu. Emlak sektörünü canlandırmak amacı ile vatandaşlar düşük oranlarda faiz uygulanarak konut kredisi imkânı sunuldu. Aynı şekilde düşük faiz oranları ile taşıt kredi imkânı sunuldu. Geri ödemeler ise 6 ay ile 1 yıl arasında yapılması sağlandı.

Nakit desteğe ihtiyacı olanlara temel destek imkânı sunuldu. 5 bin lira ile 20 bin lira arasında değişin tutarlarda 6 ay ödemesiz kredi imkanlarında düşük faiz oranları uygulanmıştı.

Kampanyalar Devam Ediyor Mu?

Nakit ihtiyacı hisseden vatandaşlar için önceki zamanlarda sunulan kampanyalar devam edip etmediği konusunda vatandaşların büyük merakı bulunuyor. Bu konuda sıkça araştırma yapılarak sorunun cevabı aranıyor. Şu an için düşük faiz oranlı kredi imkânı ne yazık ki mevcut değil. Kamu bankaları, güncel faiz oranlarını kendi resim internet sitelerinden paylaşıyor.

Ziraat Bankası’nın Güncel Faiz Oranları

Yaz aylarında uygun faiz oranları ile finansman desteği sunan Ziraat Bankası güncel faiz oranlarını sürekli güncelliyor. Bankadan tüketici kredisi almak isteyenlere, başvuru yapmaları durumunda aylık olarak 1,51 oranında faiz oranı sunacak. Taşıt kredilerinde durum, kaskolu araçlarda aylık olarak 1,54 olurken kaskosuz araçlarda oran 1,56 oranında gerçekleşiyor. Konut kredisi faiz oranı ise 1,37 oranında.

Vakıfbank’ın Güncel Faiz Oranları

Vakıfbank müşterilerine 3 ay ertelemeli düşük faiz oranlı kredi imkânı sağlıyor. Bankanın aylık faiz oranı 1,34 civarında. Taşıt kredisinde uygulanan faiz oranı 1,50 olarak gerçekleşirken, bireysel finansman kredisinde bu oran 1,51 oranında uygulanıyor.

Halkbank Tarafından Uygulanan Güncel Faiz Oranları

Halkbank ihtiyaç kredilerini aylık %1,51 oranında uygularken, taşıt kredilerinde bu oran 1,54 olarak belirlendi.