Cumhurbaşkanlığı Onaylı, Meclis Onaylı, 100.000 TL'ye Kadar Nakit Destekleri Verilecek

Cumhurbaşkanlığı onaylı son dakika yeni bir kampanya Haberi geldi. 100.000 TL'ye kadar nakit ihtiyacı olan vatandaşlara kamu bankaları ve bazı özel bankalar kampanya başlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmış olduğu konuşma sonrasında vatandaşların nakit ihtiyaçlarına kamu bankalarının çözüm olacağını açıklamıştı. Kampanya ile detaylı haberler gelmeye devam ediyor. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden başlatılacak olan 100.000 TL nakit ihtiyaç kredisi kampanyası bankalardaki borçlarınız için ve acil ihtiyaçlarınız için alabileceğiniz bir kredi kampanyası olmaktadır. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar için 100 bin TL'ye kadar devlet destekli 36 ay vadeli nakit ödemesi gerçekleştirecek.

Bankalar üzerinden yapılan duyuru ile birlikte 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar belirtilen şartlara uygun olması durumunda 5 dakika içerisinde Kredi sonucu öğrenebilecek. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden başlatılan bu kampanyaya İş Bankası Şekerbank Garanti Bankası ve denizbank'ta ortak oldu. Başvuru yapacağınız bankadan kredi başvurusu sonrasında sonucunu öğrenecek ve Banka borçlarınıza göre kredi kullanacaksınız.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden düşük faiz oranları ile kredi alabileceğiniz gibi bankanın internet sitesi üzerinden yapacağınız kredi başvurusu sonucu Genel müdürlüğü tarafından onaylanacak. Banka şubelerinden işlem yapmak isteyen kişiler kimlik ve gelir belgeleri ile birlikte en yakın banka şubesine giderek devlet destekli borç kapatma kredisi başvurusu yapabilecek.

Denizbank ve Garanti Bankası da kendi Bankasından maaş alan müşterilere 100.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi verecek. 50.000 TL'ye kadar 36 ay vade ile işlemli Kredi kullanırken 50.000 TL üzerinde 24 ay vade ile kredi alabileceksiniz.

Belirtilen bu kampanyalara katılacak olan vatandaşlar ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli toplamda 36 ay vadeli olarak Kredi alabilecek. Beş dakika içerisinde sonucunu öğrenebileceğiniz borç kapatma kredilerine başvuru yapacak olan kişilerin Kredi notunun dan ziyade düzenli bir geliri olması durumunda Kredi kullanacağını söylemek isteriz. Bankalar üzerinden yapacağınız başvuru sizin kimlik numaranız üzerinden sorgulama yapılarak 1 ve 4 iş günü içerisinde sonuçlandırılacaktır.