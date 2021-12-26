Ziraat Bankası ve Garanti Bankası 10.000 TL İçin Artık Düşük Faizli Nakit Vereceğini Açıkladı

10.000 TL'ye kadar acil ihtiyacı olan vatandaşların başvuru yapabilecekleri bankaların başında gelen Ziraat Bankası ve Garanti Bankası yapmış oldukları yeni kampanya ile birlikte nakit sıkıntısı yaşayan vatandaşlara şartsız gelir belgesiz 10.000 TL vereceğini açıkladı. Kredi başvurusu yapacağınız bu iki banka üzerinden banka kredi politikalarına uygun olmanız durumunda 5 dakika içerisinde hemen sonucunu öğrenebileceksiniz. Ziraat Bankası ve Garanti Bankası Kendi resmi internet siteleri üzerinden yapmış oldukları duyurular ile birlikte Kredi kullanacak olan vatandaşların belirli şartlara uygun olması ve düzenli bir gelirinin olması durumunda Kredi vereceğini açıkladı.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız emekli çalışan veya devlet memuru olmanız gerekiyor. Banka düşük faiz oranları ile vermiş olduğu bu Kredi kampanyasına katılmak isteyen müşterilere sadece kendi banka müşterisi olması durumunda düşük faiz oranları ile kredi veriyor. İhtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler Ziraat Bankası üzerinden yapmış oldukları kredi başvurusu üzerinden kredi onayı alırsa 5 dakika içerisinde sizlere sonuç gelecek ve Ziraat Bankası üzerinden düşük faiz oranları ile kredi kullanmış olacaksınız. Banka şubelerine giderek kredi başvurusu yapabildiğiniz gibi internet sitesi ve bankanın mobil uygulaması üzerinden de 7gün 24saat kredi başvurusu yapabiliyorsunuz.

Garanti Bankası

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler 36 ay vadeye kadar 10.000 TL kredi başvurusu yapmak istiyorsa banka şubelerine sadece kimlikleri ile birlikte gitmeleri yeterli olacaktır. Garanti Bankası gelir belgesiz olarak vereceği İhtiyaç kredisinde sigortalı olarak çalışan kişilerin son iş yerlerinde 90 gündür çalışıyor olması durumunda kredi onayı vermektedir. Bankanın internet sitesine girerek veya bankanın mobil uygulamasına girerek kredi başvurusu yapan vatandaşlar daha düşük faiz oranları ile kredi alabildikleri gibi ayrıca 3 ay ertelemeli olan gelir belgesiz kredi bu şekilde de kullanabilir.

Banka kredi notu 1100 ve üzerinde olan vatandaşlar Ziraat Bankası ve Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabilir düşük faiz oranları ile 10.000 TL ve üzerinde istedikleri zaman nakit kredi kampanyasından faydalanabilirler.