Cumhurbaşkanından Müjde: Emekliye 45.000 TL Hesaplara Yatıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Devlet destekli vereceğini açıkladı. Kimler alabilir? Emekli olan vatandaşlara özel olarak sunulan kredi kampanyasında nakit ihtiyacı olanlar kamu bankalarına 45.000 Türk lirasına kadar talepte bulunabilecekler.

Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası üzerinden verilen kredilerde gelir belgesi istenmemekte ve yalnızca kimlik belgesi ile devlet destekli kredi alınabilmektedir.

Emekli maaşları güvence alınarak verilen krediler başvuru sonucu vatandaşa hızlı bir şekilde gönderilir. Dana önce bankalardan kredi kullanmış ve acil nakit ihtiyacı olan emekliler banka kredi politikalarına uygun şekilde 45.000 liraya kadar kredi alabilecektir. 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak verilen kredilerde isteyen vatandaşlar ödemelerini üç ayda bir ödemeli olarak yapabilecektir.

Emekliye 45.000 TL Kredi Özellikleri

Emekliye kredi başvuruları resmi internet sitesinde yer alan emekli kredi başvuru formu aracılığıyla yapılır. Form doldurulup gönderildikten sonra banka tarafından gerekli değerlendirmeler yapılır ve uygun görülen kişilerin kredi başvuruları onaylanır. Başvuru sonucu gün içerisinde ilgili cep telefonu numarasına gönderilir. Eğer sonuç olumlu ise en yakın banka şubesine gidilerek kredi kullanılabilir.

Emekli maaşlarını Vakıfbank, Halkbank ya da Ziraat Bankasına taşıyan emekliler isterlerse 45.000 Türk lirasından daha fazla tutarlar için kredi başvurusu yapabilirler. Kredi başvurusu ve diğer detaylar ile ilgili bilgiler bankanın internet sitesinde mevcuttur. Güncel faiz oranları ve kredi başvuru şartlarına göre işlem yapılacaktır. İsteyenler işlemlerini internet bankacılığı üzerinden de gerçekleştirebilecektir. Kampanya detaylarını bankanın resmi internet sitesinden de görebilirsiniz. Bu krediler haricinde banka sizlere daha başka kredi ve kart imkanları da devlet destekli sunmaktadır.