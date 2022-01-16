Cumhurbaşkanı ve Meclis Onayından Geçen Emekliye Verilecek Ek Ödemelerde Gün Belli Oldu! 10.000 TL Yatacak

Cmhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından emekli olan vatandaşlar için daha önce bankadan kredi kullanmış olsa bile 10000 TL'ye kadar acil ihtiyaçlarında kullanabileceği devlet destekli kredi kampanyası başladı.

Ocak ayı sonuna kadar başı devam edecek olan bu kampanyada nakit başvurusu yapacak olan kişiler, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alması gerekiyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış olduğu bu kampanyada 36 ay vadeli 10000 TL ödemeli kredi kampanyası başlatıyor. Banka şubesine giderek başvuru yapabilir veya banka şubesine gitmeden internet sitesi üzerinden de işlem yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası, 10.000 TL ödemeleri internet hesabından yapacak

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, 10.000 TL'ye kadar nakit kredi başvurusu yapmak istiyorlarsa, bankanın internet bankacılığını kullanabilir. Emekli olan vatandaşlar, Ziraat Bankası üzerinden emekli maaş almaları ile birlikte başvurularını bu banka üzerinden hızlı bir şekilde yapabiliyor.

Ziraat Bankası 10 bin TL, ödemeler de ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler, 36 ay vadeye kadar işlem yapabilecek. Ziraat Bankası, ödeme almak isteyen kişiler daha önce bankadan kredi kullandıysa ve düzenli ödediyse düşük faiz oranları ile işlem yapabilecek.

Vakıfbank üzerinden verilen 10.000 TL başvuruları pazartesi günü başlayacak

Ülkemizin kamu bankası olan ve emekli vatandaşların tercih ettiği bankaların başında gelen Vakıfbank, 10000 TL ödeme için banka şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden başvuru alacak.

İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan emekliler, Vakıfbank üzerinden emekli maaşı alıyorsa, başvurularını hızlı bir şekilde gerçekleştirerek, kredi başvurusunda bulunabilecek. Acil ihtiyacı olan vatandaşlar, 10.000 TL kredi ödemesi almak istiyorlarsa, Vakıfbank şubelerine giderek kimlik ve gelir belgesi ile birlikte de başvuru yapabiliyor.

Başvuru yaptığınız zaman banka sizin geçmiş kredi performansınızı inceleyerek ve emekli maaşınıza bakarak kredi onayı sunmaktadır. Vakıfbank'ın resmi internet sitesine girerek bankanın yapmış olduğu kampanyalara göz atabilir ve ayrıca emeklilere verilecek olan ek ödeme için hangi faiz oranları ile işlem yapacağınızı öğrenebilirsiniz. Vakıfbank gibi, Halk bank üzerinden de aynı şartlar dahilinde kredi başvurusu yapabiliyorsunuz.