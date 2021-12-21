Cumhurbaşkanı Tek Tek Açıklıyor, TC Kimlikle Başvuru Yapan Kişilere 1800 TL Ödeme Yatacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Duyuru Yaptı, Son Dakika haberi geldi. Vatandaşların faydalandığı destek ödemeleri için duyuru yapıldı. Bu ödemelerden haberi olmayan vatandaşlar var. Kimliğinizle başvuru yaparak devletind desteği altından 16 kalem yardım alabiliyorsunuz. Bu yardımlar tamamen ihtiyaç sahibi olan kişilere ödeniyor. Devlet pandemi süresinde de vermiş olduğu yardımları devam ettiriyor.

Vatandaşlar aldıkları bu sosyal yardımlar ile nefes alıyor. Bu ödemeleri bilmeyen vatandaşlar ise sıkıntılı olmasına rağmen başvuru yapamadıkları için sosyal yardımlardan faydalanamıyor. Başvuruları çok kolay bir şekilde yapıyor ve sosyal yardım alabiliyorsunuz. Aralık ayı sonuna kadar 2021 ödemeleri yatmaya devam edecek. Destek ödemeleri ile ilgili bilgileri almak için Alo 144 numarasını arayarak öğrenebilir veya size bağlı olan sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneğine giderek başvuru yapabilirsiniz.

Özellikle engelli maaşı almak isteyenler 2022 Ocak ayı itibariyle zamlı maaş alacaklardır. Son yapılan zam Aralık ayı sonuna kadar geçerlidir. %49 ile %60 arasında engeli bulunan vatandaşlar, %70 üzerinde engeli olan vatandaşlar engellilik durumuna göre ücret alacak. Ayrıca bu kişilere bakım yapan kişilerde ayrıca bakım parası alabilecekler.

Evde hasta ve yaşlı kişilerin bakımını sağlayanlara da devlet tarafından evde bakım maaşı ya da evde bakım parası olarak bilinen ödeme kalemi ile ödeme yapılıyor. Engelli ve yaşlı bakım maaşı 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren zamlı olarak yazılmaya başlyacak. Son yapılan zam ile birlikte Yüzde 8,85’lik zam oranı ile birlikte 140 lira atan artan evde bakım maaşı 1797 lira olmuştu.

Yetiştirme yurdu ya da huzurevi gibi sosyal hizmet kuruluşlarında kalan vatandaşlara verilen harçlık ödemelerine zam yapıldı. Yaşlılar için ödenen harçlık 280 liradan 303 liraya yükselirken 6-12 yaş arası engelliler için 111 liradan 120 liraya, 13 18 yaş arası engelliler için 167 liradan 181 liraya 18 yaş ve üstü engelliler için 224 liradan 243 liraya çıkarıldı.