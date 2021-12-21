Vakıfbank'tan 110.000 TL Nakit Kampanyası Başlıyor, Başvuru Yapmak İsteyenler Bankaya Gitsin!

Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler, belirli şartlara uygun olmaları durumunda 110.000 TL'ye kadar kredi alabileceklerdir. 110.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler, belirlenen şartlara göre 36 ay vadeli Vakıfbank kredisi alabilecek. Emekli olan, Çalışan ve Esnaf olan kişiler, acil ihtiyaçları olmaları durumunda 110.000 TL kredi kullanabilmek için Vakıfbank'ın banka politikalarına uygun olması gerekmektedir. Vakıfbank yaptığı son dakika açıklamasında, uygun faizlerle kredi vereceğini açıkladı. Bankadan yapılan açıklamada kredi alacak olan kişiler, 3 ay ertelemeli olarak bu kredileri istedikleri zaman alabileceklerdir.

Kamu bankası olan Vakıfbank yaptığı kampanyalarda özellikle kredi almak isteyen kişilerin gelir durumuna bakarak onay vermektedir. Emekli olan kişiler emekli maaşlarını bu bankadan alıyorsa, çalışan kişilerde çalışma maaşlarının iş yerlerinde 6 aydır sigortası varsa kredi kullanabileceklerdir. Kamu bankaları üzerinden işlem yapacak olan kişiler, 2 ay da bir 3 ayda bir ödemeli kredi de kullanabilir. 36 ay vadeye kadar alacağınız krediler ise 50.000 TL ile sınırlıdır. 50.000 TL üzerinde kredi alacak olan kişiler, 24 ay vadeli olarak işlem yaparak kredi kullanabilir.

Başvuru

Vakıfbank üzerinden 110 bin TL kredi başvurusu yapacak olan müşteriler en yakın banka şubesine kimlik gelir belgesi ve İkametgah belgesi ile gitmesi gerekiyor. Ayrıca bankadan alacağımız kredi başvuru formunuda eksiksiz olarak doldurmanız gerekmektedir.

Vakıfbank üzerinden 110 bin TL kredi başvurusu yaptığımızda banka sizleri 24 ay vadeye kadar seçenekler sunacaktır. Bu kredileri ister 3 ay ertelemeli isterseniz de ödemelerini 2 ayda bir veya üç ayda bir olarak yapabileceksiniz.