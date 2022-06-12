Ziraat Bankası 500 TL ve Üzerinde Ödemeleri Resmi Olarak Duyurdu

Para ihtiyacınızın olması durumunda destek Ziraat Bankası tarafından verilmektedir. Ziraat Bankası nakit ihtiyacı olan bireylere nakit ödemesi vermektedir. Ziraat bankası 500 TL ve üzerinde nakit kredi kullanmak isteyenlere hemen sonuç vermektedir.

İhtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, Ziraat Bankası üzerinden 500 TL ve üzerinde yeni kredi kampanyasına katılabilecek ve bu kredi kampanyası ile birlikte, anında onay alabileceklerdir. 500 TL ve üzerinde kredi almak için banka ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmanız yeterli olmaktadır.

Ziraat bankası kredi kampanyasına katılmak için banka kredi şartları şu şekilde...

Banka kredisi alacak kişilerin 18 yaşından büyük olması gerekmektedir. 18 yaş üzeri ve TC vatandaşı olan kişiler kredi alacaklardır.

Bankadan kredi alacak kişinin emekli olması durumunda, emekli maaşını Ziraat Bankası şubelerine taşımaları gerekmektedir.

Çalışan kişiler ise en az son iş yerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışıyor olması gerekmektedir. Toplamda ise geçmişinde de sigortası olması gerekmektedir.

Banka kredi puanı 1100 ve üzerinde olan kişiler değerlendirilmektedir.

Kredi kullanmak isteyenler, ayrıca daha önce bir bankada çalışma yapmadıysa ve kredi notu sıfır ise de bu bankadan kredi alabileceklerdir.

Kredi başvurusu nasıl yapılacak?

Ziraat bankası kredi başvurusu yapmak için başvuru yapacak olan kişiler, en yakın banka şubesine giderek kredi işlemlerini yapabileceklerdir. Ziraat bankası kredi başvurusu yapacak olan kişilere, ayrıca mobil uygulamadan da kredi vermektedir. Kredi onayı alacak kişiler, uygun faiz oranlarından yararlanarak kredi alabileceklerdir. Kredi onayını aldığınız zaman banka sizlere ne kadar fazla kredi onayı verirse, vade sayısı düşecektir. Yeni çıkan yasaya göre 50 bin TL'Ye kadar 36 ay vadeli kredi alabilirsiniz. 50 bin TL ve 100 bin TL arası 24 ay, 100 bin TL üzerinde ise 12 ay vadeli olarak kredi verilmektedir.