Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan duyuru sonrasında 15.000 TL ödeme Pazartesi Başlıyor

Bankalar üzerinden nakit kullanmak isteyen vatandaşlar devlet destekli ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa 15 bin TL'ye kadar bankalar üzerinden hızlı bir şekilde kredi onayı alabiliyor. Acil ihtiyacınızın olması durumunda kredi başvurusu yapmak istiyorsanız 15 bin TL 36 ay vadeli Kredi kampanyasına katılmak için Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kredi almak isteyen vatandaşların kamu bankalarından başvuru yapabileceklerine ve devlet destekli Kredi vereceklerini daha önceki açıklamalarında duyurmuştu. Pazartesi günü başlayacak olan bu kampanya ile birlikte vatandaşlar 15.000 TL kredi kullanabilecek.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası yaptığı kampanyalar ile birlikte devlet destekli olarak ihtiyaç kredisi vermeye devam ediyor. 36 ay vadeli ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli 15.000 TL kredi kullanmak isteyen vatandaşlar bu bankadan maaş alması durumunda düşük faiz oranları ile işlem yapabilir. Bankadan maaş almayan vatandaşlar ise Ziraat Bankası resmi internet sitesine girerek buradan Kredi başvurusunda bulunabilir.

15.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler 5 dakika içerisinde banka şubeleri üzerinden kredi işlemlerini yapabilir. Size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek kimlik ve gelir belgenizle 15.000 TL kredi kullanabilirsiniz.

Halkbank

İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar Halkbank şubeleri üzerinden 15 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. Devlet destekli ve düşük faiz oranları ile alabileceğiniz bu Kredi kampanyasına katılmak için bankanın resmi internet sitesine girebilir ve bu bankadan maaş almanız durumunda bankanın internet bankacılığı üzerinden de İstediğiniz zaman Başvuru yapabilirsiniz. 15.000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız 5 dakika içerisinde sizlere Kredi sonucu verilecek ve onaylanan tutar kadar kredi hemen hesabınıza yatacak. Halkbank ayrıca banka müşterisi olan kişiler hep 15.000 TL haricinde kredi kartı hizmeti ve kredili mevduat hesabı hizmeti de vermektedir.

VakıfBank

Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte başvuru yapabilir veya bankanın internet sitesine girerek buradan devlet destekli kredi için başvuru formunu doldurabilirsiniz.