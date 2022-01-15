QNB Finansbank ve Akbank 10.000 TL Ödemeler İçin SMS Servisini İşleme Soktu! Bankalara Gitmeye Gerek Kalmayacak

QNB Finansbank, Akbank üzerinden yeni bir kampanya haberi geldiği SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar 10 bin TL ödeme alabilecek. Kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler için hızlı birşekilde sonuç alabilecekleri, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu kampanyasına katılmak isteyen kişiler, bazı şartlar dahilinde bu iki banka üzerinden hemen 36 ay vadeli kredi onayı alabiliyor.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, Bankalardan daha önce bir kredi veya kredi kartı kullanmış olmanız gerekmektedir. Bu şekilde başvuru yapacak olan vatandaşlar, 2 bankın üzerinden hızlı bir şekilde kredi başvurusunu yaparak, hemen kredi onayı alabilir. QNB Finansbank ve Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler kredi notu 1200 ve üzerinde olması durumunda bankaların yapmış olduğu kampanyalardan yararlanarak kredi kullanabiliyor.

QNB Finansbank 10.000 TL Nakit İçin Başvuru

QNB Finansbank üzerinden 10 bin TL SMS ile kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar TC kimlik numarasına 50 30 numarasına mesaj olarak göndererek, hızlı bir şekilde kredi başvurusunda bulunabilir. Tc kimlik numaranızı 5030 numarasına mesaj olarak gönderdikten sonra banka sizlere çok iyi şekilde kredi sonucunu verecek ve onaylanan tutarın ne kadar olduğu hakkında bilgileri SMS ile sizlere gönderecektir. QNB Finansbank üzerinden ayrıca kredi başvurusu yapacak olan kişiler, bazı şartlara uygun olması durumunda mobil uygulama üzerinden veya internet bankacılığı üzerinden de kredi başvurusu yapabiliyor. Banka hesabı olan kişiler internet bankacılığı şifresi alarak QNB mobil uygulama üzerinden başvuru gerçekleştirebilir.

Akbank 10.000 TL İçin Başvuru Nasıl Olur?

Akbank İhtiyaç Kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar SMS ile hızlı bir şekilde bu banka üzerinden kredi başvurusu yapabiliyor. SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 44 25 numarasına gönderin. 44 25 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka sizlere daha hızlı bir şekilde kredi başvurusu imkanı sunacak ve onaylanan Tutarı nekadar olduğu ile hangi faiz oranlarından yararlanacağınız hakkında bilgileri mesaj ile gönderecek. Akbank kredi başvurusu yapacak olan kişiler, 10000 TL kredi kullandıklarında 36 ay vadeye kadar işlem yapabilecek.