Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Müjdeli Haberi Herkese Söyledi, Borç Senet Kapatması Yapılacak. Bankalara borçları olan kişiler için müjdeli haber geldi. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden başlatılan devlet destekli borç kapatma kredisi de sadece banka borçları değil eğer herhangi bir yere senet ile taksitli alışveriş yaptıysanız ve borçlarını ödemede iseniz bu borçları da kapatacak olan kredi kampanyası başladı. 100.000 TL'ye kadar ödenecek olan bu Kredi başvurusunda bulunabilecek olan kişilerin boğazı şartları uygun olması durumunda hızlı bir şekilde kamu bankaları üzerinden tüm borçlarını kapatacak olan transfer kredisi ne işlem yapabilecek.

Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin emekli olması çalışıyor olması esnaf olması ve devlet memuru olması ile birlikte çiftçi olan vatandaşların da bu kredileri kullanabileceği Haberi geldi.

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar özellikle emekli olmaları durumunda emekli maaşlarını kamu bankaları üzerinden almaları şartı ile kredi onayı alabilecekler. Eğer emekli maaşınızı başka bir bankada ise kredi başvurusu yaptıktan sonra banka sizlerin emekli maaşını taşıyarak hem diğer bankadaki olan tüm kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatacak hem de üzerine ihtiyaç kredisi vererek rahat bir nefes alacaksınız.

100.000 TL'ye kadar kullanacağınız bu krediler de 24 ay vade yapabilir 50.000 TL'ye kadar kullanacağınız kredilerde ise 36 ay vadeli işlem yapabilirsiniz. Kredi başvurusunda bulunduktan sonra kredi kullanacak olan kişiler taksit ödemelerine aydan aya değil dilerse 3 aydan 3 aya da yapabiliyor. Ayrıca devlet destekli olarak verilecek bu kredilerde ilk taksit ödemesini de 90 gün ertelemeli olarak kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden başlatılan Bu kampanyada ayrıca katılım bankaları üzerinden faizsiz olarak kredi kullanmak istiyorsanız Ziraat katılım Vakıf katılım veya kamu Bankası olan emlak katılım Bankası üzerinden de faizsiz borç kapatma kredisi kullanabilirsiniz. Başvuru yapacak olan kişiler banka şubelerine kimlik ve gelir belgeleri ile birlikte gidebilir veya bankaların resmi internet sitesi üzerinden borç transferi kredisi sayfasına giderek buradan Kredi başvurusunu gerçekleştirebilir. Kredi başvurusu yaptıktan sonra kimlik numaranı üzerinden sorgulama yapılacak ve tüm Banka borçlarını çıkarak sizlere borç kapatma kredisi verilecek.