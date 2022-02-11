10 Milyon Emekliyi İlgilendiren Haber Geldi, Maaşlarına Ek Ödeme 4000 TL Oldu. Emekli olan vatandaşlar kendi emekli maaşı almış oldukları banka üzerinden 4000 TL'ye kadar ek ödeme alabilecek. Emekli olan kişiler için yapılan nakit avans kampanyasında 4000 TL'ye kadar nakit kullanacak olan kişilere müjdeli haber geldi.

Emekli maaşınızı almış olduğunuz banka üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek 4000 TL'ye kadar artı para kullanabilir ve onaylanan 4000 TL'yi İstediğiniz zaman hesabınızdan çekebilir veya başka bir yere ödeme yapabilirsiniz. Emekli maaşınızı almış olduğunuz banka üzerinden verilecek olan bunu nakit kampanyasına internet bankacılığı üzerinden banka şubelerinden ve müşteri hizmetlerini kullanarak başvuru gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat Bankası

Emekli Bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası yapmış oldukları kredi kampanyası ile birlikte ayrıca nakit avans kampanyasını da emekli olan vatandaşlara yapmaktadır. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan ve daha önce bu bankadan kredi ve kredi kartı kullanan kişiler internet bankacılığı üzerinden artı para başvurusunda bulunabilir ve 4 bin TL'ye kadar kendi hesabına para yatırabilir. Nakit ihtiyacınızın olduğu zamanlarda artı paranızı kullanabilir ve kullanmış olduğunuz bu parayı 12 ay vadeye bölerek taksitli nakit avans olarak işlem yapabilirsiniz.

VakıfBank

Vakıfbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar da kendi emekli maaşı hesapları üzerinden artı para kullanabiliyor. Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar için başlatmış olduğu Bu kampanyada ayrıca nakit avans kampanyasını da hızlı bir şekilde onay verecek emekli olan vatandaşlara sunuyor. Vakıfbank mobil uygulamasına giriş yaparak veya Vakıfbank şubelerine giderek kendi emekli maaşı hesabını üzerinden kredili mevduat hesabı başvurusu yapabilirsiniz. Başvurunuz onay aldıktan sonra hemen işlem yapacak ve bu parayı İstediğiniz zaman kullanacak ve kullanım sonrasında ödemesini gerçekleştireceksiniz.

DenizBank

Denizbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar artı para olarak kurtaran Hesap adında bir kampanyaya başvuru yapması gerekiyor. Cep telefonunuzun Mesaj kısmına girerek kurtaran yazın boşluk bırakın t.c. kimlik numaranızı yazarak 3280 numarasına göndererek 4000 TL ile 10.000 TL arasında artı para imkanından faydalanabiliryorsunuz. Denizbank internet sitesi ve DenizBank şubeleri üzerinden kredili mevduat hesabı başvurusu yapmanız mümkündür