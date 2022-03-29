Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Emekliye Özel Haber Sundu! Sıkıntısı Olan Emekli Rahat Edecek. Emekliye nakit imkanı başladı. Nakit imkanı isteyenler habere...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan ve sadece kamu bankaları tarafından emeklilere ödenecek olan 10.000 TL nakit kampanyasında başvuru ekranı açılıyor. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden başlatılacak olan Bu kampanyada emekli maaşını bu bankalar üzerinden alan vatandaşları öncelik tanınacaktır. Para ihtiyacı olan emekliler devlet destekli olarak 10.000 TL'ye kadar nakit kredi kullanacak ve bu krediler de en düşük faiz oranlarından yararlanacaklardır.

Acil ihtiyacınızın olması durumunda Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank emekli olan vatandaşlara 10.000 TL'ye kadar hemen Ödeme yapacak. Emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden alıyorsanız 36 ay vadeli 90 gün ertelemeli Kredi başvurunuzu ister banka şubelerinden isterseniz de banka şubelerine gidecek zamanı olmayan kişiler için internet üzerinden yapılmaktadır.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlem yapacak olan vatandaşlar emekli kredisi adı altında alacakları bu krediler de 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu öğreneceklerdir. Kredi notu düşük olan emekliler emekli maaşı bu Banka da olsa bile onay alabilecek ve hatta daha önce Kredi kullanmış olsalar bile Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank'ın emekliler için vermiş olduğu 10.000 TL emekli kredisi başvurusunda bulunabilecektir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı almayan vatandaşlar emekli maaşlarını bu bankalara taşıyarak daha yüksek limitler de ihtiyaç kredisi borç kapatma kredisi konut kredisi ve ipotekli ihtiyaç kredisi kullanabilecektir.