Kendimi Şanssız Hissediyorum Diyenlere Akbank Bugün Başvuru Yapması Durumunda 50.000 TL Hesabına Para Gönderecek. Akbank üzerinden başlatılan son dakika kampanyasında 50.000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde nakite kredi başvurusu yapacak olan kişiler 3 dakika içerisinde Kredi sonucunu öğrenebilecek. Acil ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek 36 ay vadeli 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak vatandaşlar Kredi kampanyasına başvuru yapabilirler. Akbank son zamanlarda özellikle diğer bankalarda kredi onayı alamayan vatandaşlar için başlattığı Bu kampanyada düzenli olarak gelir belgesi olan kişilere 50.000 TL'ye kadar hemen ödeme yapıyor.

Başvuru yapmak isteyen kişiler ister banka şubelerinden isterlerse de banka internet bankacılığını kullanarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. Nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirdikten hemen sonra sonucu da öğrenecek ve hangi faiz oranları ile kaç ay vadeli Kredi kullanacak hakkında bilgileri de mesaj ile öğrenecektir.

Akbank SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar cep telefonlarının Mesaj kısmına girerek Kredi yazıp boşluk bırakıp kendi kimlik numarasını da yazarak bu mesajı 4425 numarasına göndermeleri durumunda akbank'ın sms ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmış olacaktır. Cep telefonunuzun mesaj kısmından yapmış olduğunuz bu başvuru sonrasında kimlik numaranız üzerinden değerlendirme yapacak olan Akbank sonucunu sizlere 3 dakika içerisinde mesaj atmış olduğunuz cep telefonuna göndermektedir.

Gönderilen mesaj sonrasında onay gelirse en yakın Akbank şubesine giderek kimliğiniz ile birlikte bu krediyi kullanabilir veya Bu bankada hesabınız var ise Akbank direkt uygulamasına girerek ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilir ve banka şubelerine gitmeden onaylanan tutarı kendi hesabınıza yatırabilirsiniz.

Bireysel ihtiyaç kredisi olarak verilecek bu Kredi kampanyasına katılacak olan vatandaşların daha önce kredi ve kredi kartı kullanmış olmaları durumunda daha yüksek limitler de de internet bankacılığı üzerinden uygun faiz lerle ve masrafsız Kredi olacağını söyleyebiliriz.