Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Duyuru Yapıyor! Canlı Yayın: 3600 Ek Gösterge Durumu

3600 Ek Göstergenin Kapsamı Belirlendi! Kamu Personelleri... Milyonlarca kamu personelinin gözü kulağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onay vermesi beklenen 3600 ek gösterge çalışmasında. 3600 ek gösterge düzenlemesi açısından Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe çalışmasını tamamladı. 3600 ek gösterge çalışmasında kapsam açıklandı ve böylece din görevlisi, hemşire, polis, diğer meslek gruplarında bulunan kamu personelini de kapsayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmak üzere 3 taslak geliştirildi. Hazine Bakanı Nureddin Nebati, saat 14. 00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 3.600 ek gösterge çalışmasını sundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu çalışanlarının refahına artırmak amacıyla gerekli bütçe çalışmasını tamamladı. Cumhurbaşkanı'na sunulacak düzenleme ile beraber hemşire, polis, din görevlisi, öğretmen ve diğer meslek gruplarında bulunan kamu personelini kapsayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu çalışanlarının refahını artırmak amacıyla gerekli bütçe çalışmasını tamamladı.

Masada 3 Alternatif Var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan taslakta 3600 ek gösterge açısından ikisi geniş ve biri dar olmak üzere 3 alternatif masada yer alıyor. Milyonlarca kamu personelinin merak içerisinde beklemiş oldukları 3600 ek gösterge çalışmasında artık sona gelindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan taslakta 3 alternatif seçenek masada yer alıyor.

Meslek Grupları

Dar kapsamlı seçenek yalnızca polis, din görevlisi, hemşire, Öğretmen olmak üzere dört meslek grubuna ilişkin düzenlemeyi barındırırken diğer taraftan iki seçenek ise daha geniş memur gruplarını da içine alacak biçimde düzenlemeler öngörüyor. Hazırlanan taslak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulurken hangi seçeneğin uygulanacağını yine aynı şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karar vereceği ifade edildi.