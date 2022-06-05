Doğalgaz ve Elektriğe Zam Bombardımanı! İşte Yeni Tarifeler! Sabah saatlerinde yapılan son dakika açıklamasına göre doğalgazda fiyatlar konutta %30 oranında artarken sanayide ise oranında arttı. Sanayi ve ticarethanelerde kullanılmakta olan elektriğe %25 ve konut ile tarımsal faaliyetlerde kullanılan elektriğe ise oranında zam yapıldı.

Bugün yani 5 Haziran 2022 tarihi itibariyle elektrik ve doğalgaza zam yapılarak yeni tarifeler güncellendi.

Yeni Zam Sonrası Doğalgaz Yeni Tarifeleri

Boru hatları ile petrol taşlama Anonim Şirketi (BOTAŞ) internet sayfası ile sosyal medya hesapları üzerinden yapılan zam ile alakalı haziran ayına yönelik tarife tablosu yayınlandı. Buna göre konut tüketicileri açısından gaz dağıtım firmalarına haziran ayında uygulanacak olan satış fiyatı acil bin metreküp doğalgaz açısından 3.264 TL'ye abonelerinin tarifesi ise 10.416 TL'ye çıktı.

Elektriğe Zam!

Enerji Piyasası Düzenleme kurumunun faaliyet bazlı bir şekilde yeşil ve nihai tarife taburları resmi gazetenin bugünkü sayısında yerini aldı. Buna göre mesken abonelerin tarifesine oranında zam yapılırken diğer taraftan ticarethane ile sanayi abonelerinin tarifesine %20 oranında zam yapıldı.

Buna göre ilk kademede yer alan mesken abonelerin tarifelerinde kilovat saat başı fiyatlar 129.0639 kuruş ve yüksek kademede bulunanların tarifesini ise kw/saat başı fiyatlar 192.7977 kuruş oldu.

İlk kademede bulunan ticarethane abonelerinin tarifesinde elektriğin kilovat saat fiyatı ise 280. 9154 kuruş ve yüksek kademede bulunan kilovat saat fiyatlar ise 278. 0099 kuruş olacak şekilde belirlendi.