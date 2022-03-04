Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ dan müjde geldi! Artık erken emekli olmak mümkün olacak

43 Yaşında Erken Emekli Olmak Mümkün! Erken emeklilik konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ dan müjde geldi. Erken emekliliği hak eden vatandaşlar için bu müjdeli haberi kaçırmayın. Yazımızın devamında bilgileri bulabilirsiniz.

Erken yaşta emeklilik yasalar ile mümkün. Kadınlar için 43,44; erkekler için de 45 ve 46 olmak üzere erken yaşta emeklilik imkanı bulunuyor. Bu vatandaşlar primleri ödendiği için emekli olmak istiyor. Primleri tamamlanmış ve yaşı gelmiş kişilerin yasalara uygun olarak emekli olması gerekiyor. Ancak yeni yasalar ile bu durum çakışıyor. Dolayısı ile Türkiye’ nin gündemi olan emeklilikte yaşa takılanlar problemi ortaya çıkıyor. Bu durumu düzenleyebilmek için yetkililer de çalışıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar, emekli olma haklarını bekliyor. Erken emekliliğe ilişkin yeni düzenlemeler gelişti. Bu emeklilikte yaşa takılan kişileri de ilgilendiriyor. Peki bu gelişmeler nedir, hep birlikte bakalım.

EYT Gelişmeleri Hakkında

Mesleki olarak yıpranma payı olan kişilerin erken emekli olma hakları bulunur. Sigorta süreleri farklıdır. Bu sigortada yatan prim sayıları tamamlandıktan sonra 43 ile 46 yaş arasında emekli olabilme hakları vardır. Erken emeklilik için 5 yaşı beklemeye gerek yok. Ancak yıpranma payının olması gerekir. Yeni gelişme ise, bu vatandaşların; yıpranma payında faaliyet gösterdiği için zam alabilmesidir. Çalışma koşullarına uygun olarak belirli oranda vatandaşlara zam yapılacağı müjdesi verilmiştir. Bu zammın da oluşacak emekliliğinde payı olacaktır.

Erken emeklilik belirli meslek grupları için mümkündür. Emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT meslek grupları 15 meslek grubu ile bir araya toplanmıştır. Yapılan yeni kanunlar ve düzenlemeler ile birlikte yetkililer bu 15 meslek grubunun sayısının 45 meslek grubuna çıkarılacağını belirtmiştir. Bu da emeklilik açısından müjde niteliğindedir. Çünkü erken emekliliği almaya hak kazanan meslekler daha fazla olacaktır. Ayrıca yıpranma payına dahil edildikten sonra EYT beklemesine gerek kalmadan erken emekliliği almaya hak kazanacaklardır. Bunlar da yeni gelişme ve düzenleme olarak ortaya çıkmaktadır. Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili haber niteliğinde son dakika gelişmeleri için sizler de bizi takip etmeyi unutmayın. Emeklilik haberleri ve ekonomik haberler ile ilgili en doğru, en hızlı gelişmeyi burada bulabileceksiniz.