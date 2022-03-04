Yapı Kredi Bankası Son Dakika Sabah 08.00'de Açıkladı! Nakit İsteyenlere 11500 TL Ödeme Yapacak! Hesaplara Gönderecek

Yapı Kredi Bankasından Müşterilerine 11500 TL Nakit Kredi. Yapı Kredi Bankası kendi müşterilerine, maksimum 11.500 TL ye kadar nakit kredi veriyor. Bu krediyi yaparken de müşterilerinin kimlik numaralarının son iki hanesine göre gün ve gün başvuruları onaylıyor. Haberin devamı için yazımızı okumayı unutmayın. Yapı Kredi Bankası müşterilerine özel bu fırsattan sizler de yararlanabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası’ nin bireysel müşterileri nakit krediye başvurabiliyor. Onaylanan krediler de ortalama beş dakika içinde, müşterilerin banka hesabına yatıyor. Bunun için şubeye gitmeye gerek yok. İnternet ya da mobil bankacılık üzerinden yapılan başvurular gene bu yöntem ile kişilerin banka hesabına aktarılıyor. Zahmetsiz nakit kredi için sizler de bu imkânı değerlendirebilirsiniz.

Yapı Kredi bankası kendi müşterilerine acil nakit ihtiyacını çözümleyecek bir yöntem ile geliyor. Bu özelliği ile birlikte acil nakit sıkıntısı çeken Yapı Kredi Bankası vatandaşları da bu fırsatı değerlendiriyor. Bunun için bankanın müşterisi olmak ilk kural. İnternet ya da mobil bankacılığı kullanmak da gerekiyor. Çünkü başvurular buradan yapılıyor. Onaylanması ortalama beş dakika sürüyor. Onaylandıktan hemen sonra da anında banka hesabınızda bu nakiti görebiliyorsunuz. 1.000 TL. den başlayarak maksimum 11.500TL’ ye kadar ihtiyacınız olan bir tutarı çekim talebi verebiliyorsunuz. Düşük kredi faizi ve maksimum 36 aya kadar olan vadeli ödeme imkânı sunuyor. Bu imkanlar ile birlikte güvenilir şekilde sizler de borç kapatma ya da acil nakit ihtiyaçlarını bankanızdan aldığınız kredi ile değerlendirebiliyorsunuz. Bu krediye başvurmak için vatandaşların kredi notunun minimum 1200 olması kuralı bulunuyor. Böylelikle kredi notunuz orta seviyede ise Yapı Kredi Bankasından direkt kredi çekebilmenize olanak tanınıyor.

11500 TL Nakit Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yapı Kredi 11500 TL nakit kredi başvuruş için Yapı Kredi Bankasının müşterisi olmak ve 1200 kredi notunun üzerinde bir nota sahip olmak gerekiyor. İnternet bankacılığından mobil bankacılıktan nakit kredi bölümünden kredi başvurusu yapabiliyorsunuz. Telefon bankacılığı da kredi almak için uygun. Bireysel – boşluk – TC no -boşluk – geliriniz olmak üzere bilgileri doldurarak 4411 numarasına SMS atabilirsiniz.

Bu krediyi aldıktan sonra dilerseniz ilk aydan ödeme yapmayabilirsiniz. Üç ay ertelemeli kredi seçme imkanınız da bulunuyor.