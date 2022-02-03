Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Belli Oldu Dedi, Emekliye ve Çalışana Müjde Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından daha önceki kabine toplantısında onayı verilen emekli olan ve çalışan kişilere verilecek kamu bankalarından destek kredisi Haberi geldi. Devlet destekli olarak verilecek Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerindeki kredileri İş Bankası Garanti Bankası ve akbank'ta katıldı. Artık sadece kamu bankaları üzerinden değil istediğiniz özel banka üzerinden de devlet destekli ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek 10.000 TL'ye kadar acil ihtiyaçlarınızda destek kredisini düşük faiz oranları ile kullanabileceksiniz.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların devlet destekli olarak 10.000 TL kredi almaları durumunda banka bu kişilerin ilk taksit ödemesi de 90 gün ertelemeli yapacak. 36 ay vadeli ve ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olarak verilecek bu Kredi kampanyalarına katılacak olan vatandaşlar 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu alabileceklerdir. Acil nakit ihtiyacınızın olması durumunda Ziraat Bankası şubelerine giderek veya bankanın internet sitesine girerek hemen başvurunuzu gerçekleştirebilir 10.000 TL onay olursanız aynı gün içinde Kredi kullanabilirsiniz.

VakıfBank

Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar ise banka şubelerine gitmeden ihtiyaç kredisi başvurusunu hızlı bir şekilde internet sitesi üzerinden yapabiliyor. Vakıfbank üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlar özellikle mobil uygulama kullanıyorlarsa ve bu bankadan daha önce Kredi almış ise hızlı bir şekilde online internet bankacılığı üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor.

Garanti Bankası

Garanti Bankası üzerinden de başvuru yapacak olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa en yakın banka şubesine giderek kimlikleri ile birlikte hızlı bir şekilde bankanın kredi kampanyasına katılabilir ve başvurusunu gerçekleştirebilir. Garanti Bankası şubeleri üzerinden yapacağınız kredi başvurusu sonrasında banka 5 dakika içerisinde sizlere Kredi sonucunu sunacaktır. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar 3 ay ertelemeli toplamda 36 ay vadeli olan bu kredileri istedikleri Garanti Bankası şubesinden başvuru yapabildikleri gibi ayrıca bankanın resmi internet sitesi üzerinden 7gün 24saat yapabilecektir.