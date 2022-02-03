Erkek Severse Dizisinden Mutlu Eden Karar

Erkek Severse isimli yeni dizinin yayınlanması ünlü oyuncu Alperen Durmaz’ın hayranları tarafından merak ve heyecan içerisinde bekleniyordu. Projelerin yayın hayatına başlaması ile birlikte izleyici kitlesi romantik hikayede tutuklu kaldı ve dizine sahneleri de dikkat çekti. Yasemin Allen ve Büşra Develi gibi başarılı oyuncunun da başrolünde yer aldığı dizi hikayesi ile beğeni topluyor. Proje hakkında yeni bir karar alınması dikkat çekti ve yeni bölümlerde yaşanacak olan gelişmeler ise merak konusu oldu.

Gold Film imzalı olarak hazırlanan projenin 2. sezonunun da çekilmesi ile ilgili bir karar alındı ve yaşanan bu gelişme seyirci kitlesini oldukça mutlu etti. Yaşanan bu gelişme dizi ekibini de oldukça memnun ederken dizinin çekimlerine devam edileceği açıklandı. Yağız Can Konyalı ile Görkem Sevindik gibi iki sevilen oyuncunun da başrolde yer aldığı dizinin 2. sezon çekimleri de gerçekleşecek.

Projenin ikinci sezonunun çok etkileyici olması beklenirken hikayenin ise en iyi senaristlerden biri olarak tanınan Aslı Zengin’in kaleminden çıkması dikkat çekiyor. Ömür Atay’ın başrolünde bulunduğu Erkek Severse dizisinde ünlü oyuncu Alperen Duymaz, Kenan isimli karaktere hayat vererek seyirci karşısına çıkıyor. Hayranlarının beklediği bir rolle sete dönüş yapan ünlü oyuncu Alperen Duymaz, Son Yaz dizisinde hayat verdiği Akgün karakteri ile hafızalara kazanmıştı.

Ünlü oyuncu Alperen Duymaz yeni dizisi Erkek Severse isimli projede Büşra Develi ile çok iyi bir uyum yakaladı ve Büşra Develi ile çok iyi bir dizi çifti oldu. Projede Zeynep ve Kenan aşkı öne çıktı ve izleyici kitlesi diziyi ilk bölümünden çok beğendi.

Kenan karakteri ile izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Alperen Duymaz, Erkek Severse isimli yeni projesi ile beğeni topladı ve hayranlarını mutlu etti. Bölümleri ile beğenilerek izlenen yapımda Alperen Duymaz’ın hayat verdiği Kenan karakteri ile Zeynep karakterinin aşkı dizi hayranlarının beğenisini topladı.