Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Açıkladı! Başvurular Başladı..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen talimat ile esnafa müjdeler sıralandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önceki günlerde konu ile talimat verilerek esnaf rahatlamış oldu. Tek tek açıklanan müjdeler esnaf tarafından memnunluk yarattı. Pandemi döneminde işleri rast gitmeyen esnafa yardımcı olurken, pandemi sonrası da yardım yapılmaya devam edecek. Karşılıksız olarak toplamda 4 milyar 622 milyon lira tutarında destek verilirken başvurular başlamış oldu. Başvuru süresi bir ay boyunca devam edecek. E devlet üzerinden yapılacak başvurular, meslek kodlarına göre yapılacak.

Başvuru adımlarında sorun yaşayan vatandaşlar, konu hakkında esnaf odalarında gerekli yardımı alabilirler. Başvurusu uygun bulunan vatandaşların hesaplarına destek ödemesi yapılacak.

5 Bin TL Ödeme

Devlet tarafından hibe desteğinden gelir vergisi mükellefleri olan esnaf ve sanatkârlar ile birlikte gerçek kişi tacirler faydalanabilecek. Bir kez olarak verilecek hibe 2 farklı grupta 5 bin ile 3 bin lira arasında kahvehane, kafe, çay bahçesi, öğrenci yurdu ve kantin gibi yerleri kapsıyor.

3 Bin TL Ödeme

3 bin liralık tutardan faydalanabilecek iki grup yer alıyor. Bakım onarım, tamirat ve kaporta işleri ile faaliyet gösterenler, hırdavat, müzisyen, kuru temizleme, oto yıkamacı, seyyar satıcı, konfeksiyoncu, oyuncak, ayakkabıcı, bakırcı, çilingir, terzi, kurs işletmesi gibi yerler yer almakta. Daha önce destekten yararlanan lokanta, pastane, dondurmacı, terzi, berber ve pazarcılar da bu guruba dâhil edildi.

Esnafa yönelik daha farklı desteklerde devam ediyor. Devam eden destekler arasında 4 ay için bin lira gelir kaybı desteği ile büyükşehirde 750 liralık tutarda, diğer şehirlerde ise 500 liralık kira desteği bulunuyor. Bakanlık tarafından belirtilmiş olan birinci ve ikinci gurupta yer alan ekonomik faaliyetler, bakanlığın internet sitesinden görülebilmekte. Diğer kamu kurum ve kuruluşlar tarafından benzer nitelikte desteklerde mevcut olmakta. Bu desteklerden yararlananların kamu kesimi desteğinden yararlanmasına engel teşkil etmiyor. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen desteklere başvuru yapılarak faydalanmak mümkün. Nakit olarak desteğe ihtiyacı olan esnaf vatandaşların hibe uygulamasına katılım sağlayabilirler.