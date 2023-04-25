Cumhurbaşkanı Onayladı! Memura 15.000 TL Taban Maaş, Yüzde 45 Refah Payı Mayıs’ta Verilecek

Memurların uzun süredir beklediği maaş zammı müjdesi nihayet geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla, memura yapılacak olan zam öne çekildi. Milyonlarca memur, Mayıs ayında seçim öncesi maaş zammı alacak. Memur maaş zammı oranları da belli oldu. Sendikaların isteklerinin karşılanmasıyla birlikte, memura 15.000 TL taban maaş ve yüzde 45 refah payı verilecek.

Memurlar, hayat pahalılığı ve enflasyon nedeniyle maaş zammı beklentisi içindeydi. Geçmiş yıllarda, kamu çalışanlarının maaşlarına yılda iki kez enflasyon oranında artış yapılmıştı. Ancak son yıllarda yüksek enflasyon sorunu devam ettiği için, yılbaşında yapılan zamların değeri kısa sürede eridi. Bu nedenle memurlar, hükümetten iyileştirme talep ediyor. En düşük emekli maaşına yapılan zam sonrasında, memurların beklentileri daha da arttı.

Memurlar, seçim öncesi ara zam yapılması talebiyle sendikaları devreye soktu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, seçim öncesi birkaç hamle daha yaparak kamu çalışanlarının yüzünü güldürmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda, memur maaş zammı Temmuz yerine Mayıs ayında gerçekleştirilecek. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler göz önünde bulundurulduğunda, memur maaş zammının Mayıs ayının ilk haftalarında açıklanması bekleniyor.

Memurların talepleri doğrultusunda, hükümetin memur maaşlarına yapacağı zam oranları da belli oldu. En düşük memur maaşının 15.000 TL'ye yükseltilmesi, enflasyon farkı ve refah payı ile birlikte en az yüzde 45 zam yapılması planlanıyor. Kamu işçilerinin de sözleşmeleri görüşülmeye devam ediyor ve 1 Mayıs'ta sonuçlar açıklanacak.

MEMURA 15.000 TL TABAN MAAŞ VE YÜZDE 45 REFAH PAYI VERİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ile memur maaş zammı Mayıs ayına çekildi ve memurların beklediği ara zam yapılacak. Bu zam ile memura 15.000 TL taban maaş ve yüzde 45 refah payı verilecek. Kamu çalışanlarının maaşlarına enflasyon oranında yapılan artışlar, yüksek enflasyon nedeniyle etkisini yitirdiği için kamu çalışanları ara zam bekliyordu. Yılbaşında yapılan maaş artışları da hayat pahalılığı nedeniyle yeterli gelmemişti. Bu nedenle kamu çalışanları ara zam taleplerini dile getirmişlerdi.

Seçim öncesi memur maaşlarının artırılması ve memura ek zam yapılması konusunda sendikaların girişimleri sonuç verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ile memura seçim öncesi ara zam verilecek. Mayıs ayında gerçekleştirilecek olan ara zam ile birlikte en düşük memur maaşı 15.000 TL'ye yükseltilmiş olacak. Ayrıca, enflasyon farkı ve refah payı ile birlikte en az yüzde 45 zam yapılacak.

700 binden fazla kamu işçisi için de toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor ve 1 Mayıs'ta sonuçları açıklanacak. Bu süreçte de işçilerin maaşlarına zam yapılması bekleniyor.

Kamu çalışanlarının ara zam beklentisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ile karşılanacak ve Mayıs ayında gerçekleştirilecek olan ara zam ile birlikte memur maaşları ciddi bir seviyeye ulaşacak. Memura verilecek olan 15.000 TL taban maaş ve yüzde 45 refah payı da milyonlarca kamu çalışanının yüzünü güldürecek.