Evde Bakım Maaşı Ödemeleri Başladı: 4.337 TL Devlet Yardımı Yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenli olarak yapılan sosyal yardım ödemeleri arasında, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan evde bakım maaşı da bulunuyor. Nisan ayında da evde bakım maaşı ödemeleri hız kesmeden devam ediyor ve Bakanlık tarafından belirli tarihler aralığında ödemeler yapılıyor. Bu ödemelerden biri de bayram sonrasına kalan 4.337 TL evde bakım maaşı ödemesi.

Evde bakıma muhtaç hasta, yaşlı ve engelli yakınlarına bakan kişilere verilen evde bakım maaşı, her ay düzenli olarak yapılıyor ve başvurular e-devlet üzerinden ya da sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından yapılabiliyor. Yılbaşında yapılan artışla birlikte 4.337 TL'ye yükselen evde bakım maaşı ödemesi, Bakanlık tarafından il il açıklanan evde bakım maaşı yatan iller listesi doğrultusunda veriliyor.

Evde bakım maaşı, dar gelirli ihtiyaç sahibi aynı zamanda evde bakıma muhtaç hasta, yaşlı veya engelli yakınına bakan kişilere sağlanıyor. Yardımdan faydalanmak isteyenlerin engelli kişinin tam teşekküllü hastaneden alınmış bir sağlık raporu da talep ediliyor. Bu şartlara uygun olan ve gerekli evrakları tamamlayan kişiler, T.C kimlik no ve şifre ile e-devlet üzerinden veya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları üzerinden başvuru yapabiliyorlar.

Nisan ayı evde bakım maaşı ödemeleri, 4.337 TL olarak hesaplara yatırılmaya başladı. Bu ödemeden faydalanmak isteyenlerin başvuru işlemlerini ay sonuna kadar yapmaları halinde mayıs ayı ödemelerinden de faydalanabilecekleri hatırlatılıyor.