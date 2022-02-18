Cumhurbaşkanı Kabine Sonrasında Duyuru Yaptı! Emekliye Ek Ödemeler Yolda. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından yapılan duyuru sonrasında emekli olan vatandaşlar için ek, ödeme haberi geldi. Emekli olan vatandaşların kamu bankaları olan Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank üzerinden alacakları nakit kredi kampanyası ile birlikte ayrıca, kendi emekli maaşlarına ek nakit avans limitleri kullanılabilecek. Emekli olan vatandaşların devlet destekli olabilecekleri artı para imkanından 5000 TL'ye kadar kendi hesaplarına para ödemeleri, yatacak. ayrıca emekli maaşını Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank üzerinden alan kişilerin bu bankalardan 3 yıl boyunca maaş taşımama sözü vermesi durumunda 750 TL'ye kadar emekli promosyonu imkanı da sunulacaktır. Başvuru yapacak olan vatandaşlar, belirli şartlar dahilinde 7 gün 24 saat kamu bankaları üzerinden nakit ödeme başvurusunda bulunabilir.

Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank Başvuru

Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlar, bankanın internet bankacılığını kullanarak emekli maaş hesapları üzerinden işlem yapabildikleri gibi, ayrıca müşteri hizmetleri numarasını arayarak da 7 gün 24 saat başvuru yapabilecek. Ziraat Bankası nakit kampanyasından faydalanacak olan kişilerin başvurularını internet bankacılığı üzerinden yapmaları durumunda 3 dakika içerisinde sonuçlarını öğrenecek ve hemen hesaplarına para yatırılabilecektir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinde emekli maaşı almayan vatandaşlar ise emekli maaşlarını bu bankaya taşıyarak hem ihtiyaç kredisi olarak yüksek limitli krediler kullanabilir hemde 5000 TL ile 10 bin TL arasında 12 ay vadeli geri ödemeli alabileceğiniz, taksitli nakit avans Limiti kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ın resmi internet sitelerine giriş yaparak, kampanya detaylar hakkında bilgi almanız mümkündür.