Yalnızca ATM Vasıtasıyla Alınabilecek 20 bin TL Nakit Para, Banka Müdürü Tarafından Onaylı Şekilde Verilmeye Başlanacak

Denizbank ve öteki iki bankadan 20 bin TL’ye değin nakit ödemesi alınabilecek. Haberi veren birçok banka, kampanyayı bugün itibarıyla başlatmış oldu. İhtiyaç kredisi kullanmayı dileyen herkes belirli koşulları karşılamaları durumunda kredi almak için İş Bankası, Denizbank ve Ziraat Bankası’ndan kredi başvurusunu gerçekleştirebilir. Böylece diledikleri zaman da kredi kullanabilirler.

Ziraat Bankası, Denizbank ve İş Bankası gerçekleştirdiği bu önemli kampanya dahilinde vatandaşlara tamamen hızlı şekilde kredi onayı vereceğini duyurdu. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen bireyler bu bahsi geçen bankalar üzerinden kredi başvurusunu gerçekleştirecek olurlarsa 20 bin TL’ye değin ödeme almaya başlayacaktır. Üç adet bankanın yaptığı bu önemli kampanyaya katılmayı dileyenler daha evvel bir bankadan muhakkak kredi kartı ya da kredi almış olmalıdır.

Denizbank Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Denizbank aracılığı ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için bankanın SMS kredi servisine başvuru yapmalı ve onay almalısınız. Ardından bu krediye ATM üzerinden ulaşabilirsiniz. SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için kredim yazıp boşluk bırakarak TC kimlik numaranızı da ekleyip 3280 numarasına yollamalısınız. Kredi başvuru işlemlerinizi gerçekleştirdikten sonra ise ne kadar düzeyde krediye onay alacağınızla alakalı bir mesaj alacaksınız.

Ziraat Bankası Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

20 bin TL’ye değin acil ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan bireyler kamu bankası aracılığı ile düşük faiz oranları dahilinde kredi başvurusu yapabilecekler. Ziraat Bankası şubelerini ziyaret ederek ya da Ziraat Bankası resmi web sitesine girerek bu bankadan kredi başvurusu yapılabilir. Beş dakika içinde olumlu veyahut olumsuz cevap gelecektir.

İş Bankası Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

20 bin TL kredi kullanmayı talep eden bireyler İş Bankası hesapları olması halinde İşCep aplikasyonuna giriş yapıp bu kısımdan kredi kampanyasına katılabilecektir. Böylece başvuru gerçekleşmiş olur. 20 bin TL’ye değin kredi kullanacaklar için harika bir kampanya olacağa benziyor. Konuya dair tüm detayları bankadan bizzat dilediğiniz zaman öğrenebileceksiniz.