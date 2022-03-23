Son 1 Hafta: Başvuran Herkese 2750 TL Tutarında Nakit Ödenmesi Yapılacak. Türkiye'nin önde gelen özel bankaları arasında yer alan Yapı Kredi Bankası, yeni dönem içerisinde çok çeşitli faktörlere bağlı bir şekilde ürünleri yan satılmakta olan yüksek oranlı zamlar karşısında adeta edilen vatandaşlara, geri ödemesiz bir şekilde nakit Kredi desteğinde bulunacağını duyurdu.

Yapı Kredi Bankası'nın resmi internet sayfası üzerinden yapılan paylaşımda ilgili koşulları yerine getiren bütün emekli vatandaşlara 2750 TL lik nakit desteği sorulacak.

2022 Yapı Kredi Bankası Emekli Promosyon Ödemesi Tutarları Ne Kadar?

Bankacılık piyasasının çok önemli aktörlerinden biri olan Yapı Kredi Bankası, 31 Mart tarihine kadar sürecek olan emekli maaşı hesaplarının kendi bünyesine taşınması ile bankada kalacaklarına yönelik 3 yıllık sözleşmeye imza atmaları sonucunda farklı tutarlarda nakit desteği sunacaklarını açıkladı. Yapı Kredi Bankası, emekli maaş tutarlarına göre değişiklik gösteren promosyon ödemesi tutarlarını şu şekilde açıkladı;

· 2500 TL ve daha da üzerinde emekli aylığı alan vatandaşlara 2500 TL oranında Yapı Kredi Bankası tarafından emekli promosyon ödemesi yapılacak.

· 1500 lira ile 2 bin 499 TL arasında emekli aylığı alan vatandaşları 2.100 TL promosyon ödemesi yapılacak.

· 1500 TL'nin altında emekli aylığı alan vatandaşlara 1650 TL emekli promosyon ödemesi yapılacak.

Emekli vatandaşların, Yapı Kredi Bankası tarafından sunulan emekli promosyon ödemesi avantajından faydalanmak açısından maaşlarını aldıkları bankayı terk edip Yapı Kredi Bankası'na gelmeleri gerekir. Yapı Kredi Bankası ile emekli vatandaş arasında 3 yıllık taahhütname imza altına alındıktan sonra başka bir koşula gerek olmadan 3 yıl boyunca maaşlarını Yapı Kredi Bankası'ndan çekilmesi sözünü veren emekli vatandaşlara yukarıda maddeler halinde sıraladığımız ve vatandaşların aldıkları emekli aylıklarına göre kendilerine promosyon ödemesi yapılacak.