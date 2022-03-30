Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2022 Emekli Bayram İkramiyesi İçin Enflasyon Zammı Jesti Gelecek. Emekli vatandaşların bayram ikramiyeleri için son dakika haberleri dur durak bilmeden gelmeye devam ediyor. 2022 senesi emekli vatandaşlara bayram ikramiyesi son dakika haberleri ile ilgili gelişmelerin tamamını haberimizde bulabilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Emekli İkramiyesi Açıklaması: Kurmaylarımız Çalışmalara Başladı

Son dönemlerde Türkiye piyasalarında enflasyon rakamlarına meydana gelen yükselişi ele alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hiçbir yurttaşın enflasyon canavarı altında ezilmeyeceğini sözünü vermişti. Öncelikli olarak pandemi yasakları sonrasında meydana gelen yüksek enflasyondaki olumsuz etkilerini bütün halkın yaşadığını dile getiren Erdoğan, ekonomik iyileştirmelerin devreye sokulması açısından AK parti ekonomik kurmaylarının özel talimatı doğrultusunda faaliyetlere geçtiğini söyledi.

Son Dakika 2022 Emekli Bayram İkramiyesi

1000 TL olarak 2018 tarihinden itibaren ödenmeye başlanan emekli vatandaşlara bayram ikramiyesi rakamı açısından ilk zam 2020 senesinde enflasyon rakamlarının üzerinde gerçekleştirilmiş ve 1000 TL’lik emekli bayram ikramiyesi 1100 TL ye çıkarılmıştı. Bu yıl ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından mümkün olduğunca en yüksek zam oranının belirlenmesi talimatı verildiği açıklanırken enflasyon zammı + Cumhurbaşkanı jesti biçiminde çifte bir zam geleceği açıklanıyor. Ekonomistler ise rakamı yıllık enflasyon oranı olan %36’sı şeklinde tahmin ederken Cumhurbaşkanı jesti ile beraber bu rakamın 1500 TL şeklinde ilan edileceği beklentilerini hızlandırdı.