Emeklinin beklediği haber gece yayına girdi! Emekli maaş hesabınız varsa ATM'den 12.000 TL ödeme bugün alacaksınız. Emekli olan kişilere hemen ödeme haberi geldi. Emekli maaşınız var ise 12.000 TL'ye kadar nakit ödemesi alabileceksiniz.

Emekli maaş hesabı üzerinden verilecek olan bu 12 bin TL ödeme sadece kamu bankalarından değil, sizlere özel bankalar tarafından ödenmektedir. Tek yapmanız gereken banka üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı hesabı ile internet bankacılığı şifresi oluşturmak ve bankaların mobil uygulamasına giriş yapmaktır. Ayrıca bankaların SMS Kredi servislerini kullanarak daha ne kadar kredi onayı aldığınızı görebilir, banka kredi puanınız yüksek ise daha yüksek limitlerde kredi kullanabilirsiniz.

SMS kredi QNB Finansbank

Sms ile Finansbank üzerinden nakit başvurusu yapacak olan emekliler TC kimlik numarasına 50 30 numarasına mesaj olarak gönderebilir ve bu bankanın yapmış olduğu 12.000 TL'ye kadar verilen ve emekleri için kullandırılacak olan kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını hızlı birşekilde bu banka üzerinden yapabilir, onay almaları durumunda da en yakın Finansbank şubesine giderek kredi kullanımını gerçekleştirebilir.

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara, başvurularını hızlı bir şekilde gerçekleştirmeleri durumunda daha yüksek limitlerde kredi onayı vermektedir. QNB Finansbank Mobil uygulaması üzerinden ve bankanın internet sitesi üzerinden de yedigün yirmidört saat başvurunuzu gerçekleştirebiliyorsunuz emekli maaşınız eğer QNB Finansbank üzerinden alıyorsanız, diğer bankalardaki borçlarınızı kapatarak borç kapatma kredisi kampanyasına katılarak, işlem yapabilirsiniz.