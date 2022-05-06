Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan duyuru sonrasında emekli olan vatandaşlar 18000 TL ödeme alıyor. Emekli maaşını bankalar üzerinden çeken vatandaşlara artık gelir belgesiz olarak 18.000 TL ödeme devlet destekli olarak verilecek ve ilk taksit ödemesi 3 ay ertelemeli olacak.

Emekli olan vatandaşlar için verilen Müjdeli Haber 18 bin TL'ye kadar 36 ay vadeli İhtiyaç Kredisi olarak sunuluyor. Emekli maaşınızı almış olduğunuz banka üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde sonuç alabilecek ve ihtiyacınız olan bu parayı hemen hesabınıza yatırabilirsiniz.

Kampanyayı başlatan bankaların başında gelen Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda kendi Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlara düşük faizli 18.000 TL gelir belgesiz kredi vereceğini duyurdu. Ziraat Bankası gibi diğer kamu bankaları olan Halkbank ve Vakıfbank üzerinden de başvurumuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde işlem yapabilirsiniz.

Emekli maaşını PTT üzerinden alan vatandaşlar ise PTT üzerinden daha yüksek limitlerde gelir belgesiz kredi kullanabiliyorlar. PTT üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar en yakın PTT şubesine giderek veya PTT'nin aktif Bank ile anlaşmış olduğu kredi kampanyasına katılarak SMS atabilir ve kredi başvurusunda bulunabilir. PTT yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 3050 numarasına gönderin. Mesajı gönderdikten sonra sizlere sonuç gelecek ve onaylanan tutar hemen Ne kadar olduğu hakkında bilgileri göreceksiniz.

Kamu bankaları haricinde özel bankalardan olan İş Bankası tarafından da sizleri hızlı bir şekilde işlem yapılarak ihtiyaç kredisi imkanı sunulmaktadır. Emekli maaşınızı İş Bankası üzerinden alıyorsanız başvurumuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmenize gerek yok İşCep uygulamasına giriş yaparak buradan yapabilirsiniz. İş Bankası haricinde 18 bin TL kredi veren Akbank Denizbank ve Şekerbank üzerinden de emekli maaşı alan vatandaşlar gelir belgesiz olarak hemen 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. Emekli maaşı almış olduğumuz bankalardan daha önce hiçbir şekilde Kredi almadıysanız daha yüksek limitler de de başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.