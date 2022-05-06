Ziraat Bankası bankadan kredi alamayanlara 25000 TL ödeme vereceğini açıkladı. Devlet bankası olan Ziraat Bankası üzerinden 25 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara 36 ay vadeli yeni bir kredi kampanyası duyurusu geldi. Banka internet sitesi üzerinden 25 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olan bu Kredi kampanyasına hemen katılabilecek. Ziraat Bankası 25.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar için başlatmış olduğu Bu kampanyada daha önce bankadan kredi başvurusu yapmış ve onay alamamış bireysel müşteriler için kampanya hazırladı.

Ziraat bankası'nın yapmış olduğu duyuru sonrasında başvuru yapacak olan vatandaşlar için hızlı bir şekilde sonuç verilecek ve aynı gün içinde nakit kredi kullandırılacak.

Ziraat Bankası 25000 TL nakit kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden 25.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar 36 ay vadeli olan bu kredilere katılmak istiyorsa başvurusunu hemen gerçekleştirebiliyor. Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek 25000 TL hızlı nakit alabilirsiniz. Ziraat Bankası emekli olan vatandaşlar ile birlikte 6 aydır sigortalı olarak çalışan vatandaşlara yapacağı bu kredilerde 1.91 faiz oranları ile işlem yapacak. Daha önce banka üzerinden kredi başvurusu yapmış ve onay alamamış vatandaşlar başvurularında gerçekleştirerek Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanabiliyor.

Emeklilere özel kampanya

Ziraat Bankası ülkemizdeki emekli vatandaşların en çok tercih ettiği bankaların başında gelmektedir. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa maaş taşıma işlemleri sonrasında yüksek limitli krediler alabiliyor.

Emekli olan kişiler maaşlarını Ziraat bankası'na taşımaları durumunda banka kredi puanı düşük olsa bile bu banka tarafından Kredi verilmektedir. Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan kampanya duyurusu ile birlikte sizler de 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu öğrenebilir ve emekli kredisi kullanabilirsiniz. Emekli kredisi aldığınız zaman yüksek limitli krediler almanız ile birlikte diğer bankadaki olan tüm borçlarınızı daha Ziraat Bankası kapatarak sizlere borç transferi kredisi ve ihtiyaç kredisini aynı anda kullandıracak.