Otomobil Fiyatlarının Neden Arttığını Biliyor Musunuz? Uzmanı Açıkladı! Otomobil fiyatlarında son dönemlerde meydana gelen artışlara yönelik sektörden çarpıcı açıklamalar geliyor. 0 kilometre otomobillerin fiyatlarını neden arttığı ve artmaya devam edip etmeyecekleri merak edilmeye başlandı.

Son dönemlerde özellikle de Türkiye piyasalarında ikinci el otomobil fiyatları sıfır kilometre araç fiyatlarını çoktan geçti bile. Bundan 3 yıl önce 50.000 TL'ye satın alınan bir otomobil şu anda 300 bin TL'den satışa sunulmaktadır. Aradaki bu yüzde 500 oranındaki devasa farkın sebebini masaya yatırım uzmanlardan çarpıcı açıklamalar geldi.

2023 Yılı Otomobil Piyasası Beklentileri Neler?

Otomobil piyasasında bir daralma oluştuğunu söyleyen Uzmanlar, 2021 senesinin mayıs ayına göre otomobil piyasasında oranında artış olduğunu fakat her iki yılın ilk 5 aylarının satış verilerine baktığımız zaman 2022 senesi içerisinde yüzde 12 oranında düşüş olduğunu gördüğünü söyledi. Araç tedarik etmekte zorlandıklarını araç tedarik probleminin 2023 senesinde de devam edebileceğini düşündüklerini söyledi çok gerisinde kaldıklarını ve bu yıl ise bu şekilde devam edeceklerini söyledi.

Otomobil fiyatlarının yükselmesinin 3 sebebi

Otomobil fiyatlarında meydana gelen artışlara değinen Uzmanlar, otomobil fiyatlarının zamlanmasının 3 esas sebebini Açıklıyor.

Öncelikli olarak kur farkından ötürü bir fiyat artışının kaçınılmaz olduğunu söyleyen uzmanlar ikinci sebebin ise kur farkına bağlı bir şekilde otomobil fiyatına zam geldiğine ve böylece ÖTV vergi dilimini değişiklik gösterdiğine dikkat çekiyor. Otomobilde matrah dilimi bir üst seviyeye çıkmasıyla beraber ile %20 arasında bir fiyat artışı meydana gelmektedir. Bu zamların son sebebi ise girdi fiyatlarındaki artıştan ötürü araçların faturalandırmasında euro bazında bir artış olmasıdır.