Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyuruyu Yaptı Bankalar Harekete Geçti

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurmuş olduğu banka kredi avantajları sonrası kamu bankaları da harekete geçti. Kamu bankaları ihtiyaç kredilerinde düşük faiz dönemimi başlatmış oldu. Krediler 5000 ile 150.000 TL arasında değişiyor. Detaylar haberimizde…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurusu üzerine kamu bankaları da düşük faizli kredi dönemini başlatmış oldular. Yapılan açıklama üzerine vatandaşlara 36 aya varan vade imkanıyla düşük faizli kredi verilecek. Açıklama sonrası Ziraat Bankası düşük faizli kredi imkanını vatandaşların hizmetine sunmaya başladı. Sunulan krediler 4 başlık altında vatandaşa sağlanacak. Bu krediler ihtiyaç, eşya tatil ve borç kapatma kredileri olarak vatandaşın ihtiyaçlarını giderecek. Tatil kredisi için 25000 TL, ihtiyaç kredisi için 20000 TL, eşya kredisi için 15000 TL ve borç kapatma kredisi için de 150.000 TL kredi imkanı vatandaşlara sunulacak.

Müşteri Odaklı Kredi Sistemi

Salgın dönemiyle beraber düşük limitlerle verilen krediler salgın döneminden çıkılmasıyla beraber limit yükselmesine uğradı. Kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlara ilk ödemesi 3 ay erteleme avantajıyla 36 aya varan vadeyle kredi imkanı sunulmakta. Cumhurbaşkanı açıklamasında bankaların kredilerini müşteri odaklı olarak vereceklerini duyurdu. Ziraat Bankasıyla beraber, Halkbank, Vakıfbank ve Vakıfbank Katılım bankaları da bu düşük faizli kredi imkanlarını vatandaşlara sağlayacak.

Ziraat Bankası’na Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kamu bankalarının başında gelen Ziraat Bankası’nın düşük faizli kredi imkanından yararlanmak isteyen vatandaşlar Ziraat Bankası internet bankacılığı üzerinden başvurularını yapabilirler. Ziraat Bankası müşterisi olan vatandaşlar Ziraat Mobil uygulaması üzerinden de kredi başvurularını yapabilirler. Dileyen vatandaşlar da en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek başvuru formunu doldurup kredi başvurusunu kolaylıkla yapabilirler. Yapılan başvuru banka tarafından değerlendirildikten sonra vatandaşlara 36 aya kadar vade imkanıyla sunulacak. Farklı bankalara borcu olan vatandaşlar alınan borç kapatma kredisiyle bu borçlarını kolaylıkla kapatabilecekler.

Faizsiz Kredi İmkanı Ziraat Bankasından

Faizsiz kredi almak için vatandaşların Ziraat Bankası kanallarına başvuru yapmaları yeterli olacaktır. Ziraat Bankası şubelerinden vatandaşlar bu kredilere başvurabilirler. Bu krediler banka tarafından kar payı oranlarıyla vatandaşa sağlanacak. Vatandaşlar 3 ay ertelemeli olarak 36 aya kadar vadeyle ödeme imkanına ulaşacaklar.