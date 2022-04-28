Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Sıkıntı yaşayan vatandaşlar için 40.000 TL nakit imkanı! En kolay başvuru

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurusu yapılan ve sadece kamu bankaları olan Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden ödenecek yeni nakit kampanyası duyurusu başladı. 40 bin TL'ye kadar kamu bankaları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek işlem yapacak olan kişilerin emekli çalışan ve memur olması durumunda bireysel ihtiyaç kredisi olarak 36 ay vadeli bu kredileri alabildiklerini söyleyebiliriz. Devlet destekli düşük faiz oranları ile birlikte sizlere verilecek olan bu Kredi kampanyalarını katılacak olan kişilerin başvuru yaparak bu krediyi almaları gerekiyor. 40 bin TL'ye kadar alacağınız kredilerde 36 ay vadeye kadar işlem yapacak ve ilk taksit ödemesini 45 gün ile 90 gün ertelemeli olarak yapacaksınız. 40 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu öğrenebilecek.

Özellikle emekli olan vatandaşların Bayram ihtiyaçları için kullanabilecekleri nakit kredi kampanyasında hızlı bir şekilde işlem yapacak olan kişiler maaşları ve bu bankalar üzerinden almaları ile birlikte 5 dakika içerisinde sonucu da öğrenebiliyor. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan emekliler 40.000 TL ve üzerinde de nakit kredi kampanyasına katılarak en düşük faiz oranlarından yararlanabilir ve ihtiyaç kredisi kullanabilir.

Size en yakın banka şubesine giderek 1.91 faiz oranları ile verilecek olan bu krediye başvuru yapmanız durumunda ödemelerini Kurban Bayramı sonrasında başlayacaksınız. Hem Ramazan Bayramı'nda hem de Kurban bayramında nakit sıkıntınızı giderecek olan 40.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası hesabı olan vatandaşlar için internet bankacılığı üzerinden verilmektedir.

Sigortalı olarak iş yerinde çalışan vatandaşların son iş yerlerinde 6 aydır toplamda 12 aydır çalışıyor olması durumunda başvuruları gerçekleştirildikten sonra kredi onayı verilmektedir. Yeni işe başlayan vatandaşlar kefil veya ipotek vererek Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden verilen bu Kredi kampanyasına katılabiliyor.