Garanti Bankası nakit imkanına çözüm olacak! Kredi notunuz sıfır ise 17 bin TL verilecek

Garanti Bankası resmi internet sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre hep kredi notu ‘0’ olanlara ve şimdiye kadar müracaat ettiği kredi onayı olumsuz olan vatandaşlara 17 bin TL tutarında ödeme yapacağını açıkladı. Detaylar haberimizde...

Garanti Bankası kredi oranları 17000 TL ödeme yapacak. Garanti Bankası kredi notu sıfır olan vatandaşları için 12000 TL tutarında nakit ihtiyaç kredisi sunacak. Sadece 5 dakika onay verilecek ve 17000 TL paranın hesaba aktarılması sağlamış olacak. Müracaat işlemlerini gerçekleştirecek vatandaşlarımız Garanti Bankası şubeleri üzerinden işlemlerini yapmaları gerekir.

Garanti Bankası, resmi internet uygulaması üzerinden ve kendi sosyal medya hesapları üzerinden yapmış olduğu bir son dakika açıklamasında 3 ay ertelemeli, 36 ay vade seçeneğine sahip, 17 bin TL tutarında ihtiyaç kredisini vatandaşların hizmetine sunacağını açıkladı. Buna göre müracaat işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların gerek Garanti Bankası'nın şubelerine giderek işlem yapmaları mümkün olabileceği gibi diğer taraftan oturdukları yerden kalkmadan Garanti Bankası mobil bankacılık ve ceptetep uygulamasını cep telefonlarını indirdikten sonra krediler seçeneği ile işlemlerini çok kolay bir şekilde yapmaları mümkündür.

Garanti Bankası şubelerine giderek kimlik ibrazı sonrasında yapılacak işlemler ile beraber 17 bin TL tutarında ihtiyaç kredisi kampanyasına katılım sağlandıktan sonra vatandaşlardan diledikleri takdirde uygun faiz oranları ile 30 bin TL'ye kadar diğer Kredi çeşitlerinden faydalanmaları da mümkündür.