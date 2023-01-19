Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu, Dar Gelirli Olanlar TC Kimlik Numarasına Göre 2600 TL Yardım Parası Alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanan yeni yardım paketi başvuru ekranı hizmete açıldı. Habere göre belirli şartları taşıyan herkese 2600 TL tutarında karşılıksız yardım yapılacak. İstisna olmadan başvuran herkes bu ödemeyi alıyor ancak geç kalınmadan başvuru yapılması gerekiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen 2600 TL tutarındaki nakit yardım başvuru ekranın açılması ile birlikte yoğun ilgi bekleniyor.

Dar Gelirli Vatandaşlara Nakit Yardımları Devam Ediyor

Aile ve Sosyal hizmetler bakanlığı tarafından istisnasız her vatandaşa yönelik 2600 TL tutarındaki nakit yardımları devam ediyor. Türkiye’de yaşayan birçok Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara yönelik sosyal yardımlar hız kesmeden devam ediyor. İhtiyacı olan vatandaşlara yönelik olarak yapılacak 2600 TL tutarındaki sosyal yardım ödemesini almak için bir an önce başvuru yapmak gerekiyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından maddi imkânı olmayan vatandaşlara yönelik olarak verilecek 2600 TL tutarındaki yardımdan yararlanmak için e-devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ile birlikte başvuru yapmak şart koşuluyor. Bilindiği üzere Türkiye’de yaşlı vatandaşlar aile ve Sosyal hizmetler bakanlığı tarafından ödenen sosyal yardım desteği kapsamından fayda sağlayabiliyor.

Söz konusu olan 65 yaş aylığı olarak bilinen bu yardımdan faydalanmak için e-devlet üzerinden başvuru yapılmak gerekiyor. Ayrıca Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olan Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığı ile 2.600 TL tutarındaki sosyal yardımdan faydalanmak da mümkün. E-devlet üzerinden yapılan başvurular neticesinde bağlanan yaşlılık aylığı alabilmenin de belirli şartları ilan eden duyuruldu. Önceki yıllarda 3 ayda bir alarak geçimini sağlayan ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü vatandaşların artık aylık olarak 2600 TL almaları ile birlikte maddi anlamda rahatlamaları öngörülüyor.