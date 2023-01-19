E-devlet olanlar dikkat, Gıda Yardımı Başvuruları Başladı

Aile ve Sosyal hizmetler bakanlığı tarafından bu yıl da verilecek olan gıda yardımlarının başvuruları başlamış bulunmaktadır. Başvuruları kabul gören ihtiyaç sahibi olan vatandaşların gıda yardımları kesintisiz olarak 12 ay boyunca yapılacak. Devlet tarafından sağlanan gıda yardımlarını almak isteyen kişilerin başvuruları başlamış durumdadır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen bu yardım kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile de Türkiye’de birçok ihtiyacı olan kişilere gıda yardımı kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. Gıda yardımını almaya hak kazanan vatandaşlar kesintisiz olarak bir yıl boyunca her ay ihtiyacı olan ailelere gıda yardımı yapılacak. Bu kampanyadan faydalanabilmek için ise başvuru detayları açıklandı.

Gıda Yardımı Başvuruları Nereye Yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılmış olan gıda yardımı kampanyası için gereken başvuruları e-devlet üzerinden ve şubelerden yapılarak da yardımına hak kazanabilmek mümkün. 3.294 sayılı kanun gerekçesiyle ve Türkiye’de ihtiyaç sahibi olan kişilerin gıda ihtiyaçlarını temel alarak yardımda bulunmak için Ramazan ayı ve kurban ayı bayramları öncesinde ve aynı zamanda 12 ay boyunca tüm yıl kapsayacak şekilde gıda yardımı ihtiyaç sahibi olan ailelere ulaştırılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının başlatmış olduğu gıda yardım kampanyasından herhangi bir yerin iş yerinde çalışmayarak ve sosyal güvencesi bulunmayan hanelere yönelik olarak yardım ödemeleri yapılıyor. Buna göre herhangi bir şekilde sosyal güvencesi bulunmayan kişilerin sosyal güvencesi bulunduğu halde ise aile başına düşen aylık gelirin net asgari ücretin 1/3’ünün altında kalması gerekiyor. Başvuru sürecinin başarılı bir şekilde tamamlayan kişilere yönelik olarak verilecek gıda yardımları en az 500 TL ve en fazla da 1000 TL olarak ödemesi yapılacak.