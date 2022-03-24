Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu! Asgari Ücretliler Dikkat! Haziran Ayına İşaret Edildi. SOn dakika haberi geldi. Bütün dünyada başta olmak üzere Türkiye piyasalarında da enflasyon rakamlarının adeta bir canavar gibi halkı, pahalılık kavramı altında ezmesinin sonrasında asgari ücrette ara zam iddiaları gündeme geldi. Bu iddialar ile ilgili konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yeni asgari ücretin yasal belirlenme tarihinin her sene aralık ayı olduğunu işaret ettiği ancak olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde asgari ücrete zam çalışmalarının yine de görülebileceğini söyledi.

Adalet ve Kalkınma Partisi kurmayları tarafından yapılan açıklamalardan sonra asgari ücrette ara zam beklentileri meydana gelirken, işin muhatabı olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise mevzu ile alakalı ilk kez konuştu. Asgari ücret rakamının aralık ayı içerisinde belirlendiğini dile getiren Bilgin, ‘Elbette mucizevi koşulları meydana gelmesi durumunda bu koşullara bakmak suretiyle değerlendirmeler yapılır’ şeklinde ifadeler kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücrete Ek Zam Yapılmasına Yönelik Neler Söyledi?

Bir ekonomi gazetesine röportaj veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret tekrar gözden geçirilecek mi? şeklinde kendisine yöneltilen bir soruya asgari ücret konusunda öncelikli olarak bu sene yapmış oldukları asgari ücret artışının %50’nin üzerinde olduğunu ve bunun çok ciddi bir rakam olduğunu dile getirdi. Asgari ücretin vergi dışı bırakılması son derece önemlidir şeklinde konuşan bakan Bilgin, diğer taraftan sabit ücret ile faaliyet gösteren vatandaşlar, asgari geçim indiriminin kaldırıldığını söyledi.

Son dönemlerde Türkiye'de hayat pahalılığının çok fazla artış gösterdiğini buna istinaden asgari ücrette ikinci bir zam daha yapılıp yapılmayacağı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan bakan Bilgin, aralık ayı içerisinde genel itibariyle asgari ücret tespit komisyonunun çalışmalarına başladığını ancak olağanüstü şartların meydana gelmesi halinde tabii ki asgari ücret ile ilgili yeni çalışmaların yapılmasının değerlendirileceğini söyledi.