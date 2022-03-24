SON DAKİKA: Az Önce Açıklandı, Emekli Vatandaşlara 900 TL Ödeme Yapılacak

Emekli vatandaşları yakından ilgilendiren müjdeli haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Akbank, müşterilerine özel bir şekilde başlatmış olduğu kampanyayı kamuoyu ile paylaştı. Akbank resmi internet sayfası üzerinden az önce yapılan açıklamada, kampanyaya katılım sağlayacak müşterilerin kartlarına 900 TL chip-para yükleneceği açıklandı. Kampanya açısından bakıldığında Akbank kartı ile bugünden itibaren başlamak suretiyle 30 Nisan 2022 tarihine kadar gerçekleştirilecek Bütün internet alım satım işlemlerinde yüzde 2; aylık 75 TL'ye ve totalde 900 TL'ye varan chip-para hediye edilecek. 30 Nisan tarihine kadar geçerli olacak bu kampanyanın başvuru detayları açıklandı.

Akbank Chip-Para Kampanyası Detayları Neler?

Hayatında ilk defa Akbank müşterisi olacak vatandaşlar açısından son dakika açıklaması yine aynı şekilde Akbank resmi internet sayfası üzerinden yapıldı. 1 ile 27 Mayıs 2021 tarihleri arasında Akbank mobil kanala üzerinden ilk defa AKbanklı olacak vatandaşlara özel, dijital kullanım özellikli Akbank kartınız ile beraber 30 Nisan 2022 tarihine kadar gerçekleştireceğimiz Bütün internet alım satım işlemlerinde %2, aylık 75 TL'ye yani totalde 900 TL'ye varan chip-para hediye edilecek.

· Akbank tarafından başlatılan bu kampanyanın başlangıç tarihi 30 Nisan olup bitiş tarihi ise 1 Mayıs 2022 tarihi olacak şekilde gerçekleştirilecektir.

· Kampanya müşteri bazındadır. Bir müşteri, kampanya kapsamında bir takvim ayı içerisinde en çok 75 TL'lik ve totalde ise 900 TL'ye Varan chip para kazanabilecek.

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