Cumhurbaşkanı Erdoğan Dün Akşam Canlı Yayında Söyledi, İhtiyacı Olan Kişilere 50.000 TL Ödeme Verilecek, Esnaf Emekli ..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan duyuru ile birlikte dün akşam yayınlanan program sonrasında bankalardan nakit ihtiyacı olan vatandaşların kamu bankalarından onay alabileceğinden bahsedildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Esnaf olan emekli olan ve sigortalı olarak çalışan kişilerin Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabileceğinden bahsetti. Bu krediler, başvuru yapacak olan kişilerin banka borçlarını kapatmak için veya acil ihtiyaçlarında kullanabilmeleri için verilecek.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşların en yakın banka şubesine giderek, kimlikleri ve gelir, belgeleriyle birlikte devlet destekli kredi başvurusunda bulunabilecek. Ziraat Bankası, emekli olan vatandaşlara ve çalışan vatandaşlara kendi bankalarından maaş almaları durumunda daha düşük faiz oranları ile işlem yapacak. 50000 TL'ye kadar Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanırsanız, 36 ay vadeye kadar işlem yapabilirsiniz.

Vakıfbank

Vakıfbank üzerinden devlet destekli kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka hesabınızın olması veya bu bankadan daha önce kredi kullanmış olmanız gerekmektedir. İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapabilecekleri, Vakıfbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak için banka şubelerine de giderek başvuru yapabiliyor. Emekli olan kişilerin kredi kullanabilmeleri için emekli maaşlarını Vakıfbank üzerinden alması şartı vardır.

Halkbank

Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız,, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ta olduğu gibi, hem banka şubesinden, hemde bankanın internet sitesi üzerinden işlem yapabileceksiniz. Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, kredi başvurusunda bulunduktan hemen sonra sonucunu öğrenebilir ve kredi onayı gelirse aynı gün içinde kredi kullanabilir. Halkbank da sigortalı olarak çalışan vatandaşlara kredi verebilmesi için son işyerindeki sigorta prim günlerine bakacak. sigortalı olarak çalışan kişiler, son işyerlerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışıyorsa, banka üzerinden hızlı bir şekilde kredi başvurusunda bulunabilecek.