Alp Navruz’dan Hayranlarını Üzecek Haber

Ünlü oyuncu Alp Navruz, Fahriye Hanım ve Kızları isimli dizide rol almış ve daha sonra kariyer basamakları hızlı bir şekilde tırmanmıştı. Zümrüdüanka ve Elimi Bırakma isimli yapımlarda da rol alan ve kariyerinde bambaşka bir dönem yaşamaya başlayan ünlü oyuncu, sergilediği performans ile hayranlarının beğenisini toplamaya devam ediyor.

Yetenekli oyuncu Alp Navruz'un imza attığı başarılı kariyer hayatı bu defa seyirci kitlesini çok farklı bir süreç ile tanıştırdı ve oyuncuların sevenleri bu defa romantik komedi hikâyesini ile buluştu. Ada Masalı isimli projede rol alan ünlü oyuncu, Ayça Ayşin Turan ile partner olarak ekranlarda yer almıştı.

Ekran partneri olarak çok yakıştıkları şeklinde yorumlar yapılan Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan ikilisi Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmış ve Ada Masalı isimli romantik komedi projesinde boy göstermişti. Yaz dizisi olarak yayın hayatına başlayan fakat sezonda da devam etme kararı alan proje, geçtiğimiz haftalarda ise izlenme oranlarında düşüş yaşamış ve 25. bölümü ile final yaparak yayın hayatını sonlandırmıştı.

Dizi final yapmadan önce son haftalarda almış olduğu reyting oranları ile tatmin yaratmasa da sosyal medyada güçlü bir desteğe sahip olarak izleyici karşısına çıkıyordu. Ancak Sen Çal Kapımı dizisi gibi şanslı olamayan proje bir süre sonra kanal tarafından gözden çıkarıldı ve son bölümünü hayranları karşısına getirdi.

Her ne kadar dizi final yaparak ekran hayatına son verse de izleyici kitlesi sosyal medya hesapları üzerinden Ada Masalı dizisi için güçlü bir etkileşim oluşturup projeye destek vermişti. Dizi sonrasında ünlü oyuncu Alp Navruz'un bir sonraki projesi ise merak konusu oldu ancak oyuncunun hayranlarını üzecek haber geldi. Bir süre boyunca dizilerde olmayacağını açıklayan ünlü oyuncu şu anda dinlenmeyi tercih ettiğini ifade etti.